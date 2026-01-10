重慶中學生髮型不合規？ 老師當眾按地強剪惹熱議｜有片

學校或對學生髮型有規定，但惹要處理相關問題，務必用合適方法，否則隨時惹來不要必的爭拗或衝突。在重慶，一名男學生疑因髮型問題，遭老師鎖喉兼按倒在地，相關影片在內地網絡瘋傳。

校方承認行為不當

涉事的重慶市墊江縣第一中學校8日晚發通報，指調查後得知，2026年1月7日，該校德育處教師在處理某學生的燙髮染髮問題時採取強制理髮行為，其工作方式簡單，行為不當。學校對涉事教師進行了嚴厲批評教育，責令其向該學生及家長當面道歉，已取得諒解。目前，學校教學秩序正常。

相關新聞：陝西中學生擸凳狂扑老師頭 事發逾3個月校方不知原因

相關新聞：校園暴力｜蘭州中學校長老師深夜圍毆學生 叫囂「往死裏打」

據《新京報》此前報道：重慶墊江一中老師被指強制學生剪髮並疑似打人。1月8日，涉事學生回應稱，他因髮型問題被老師推搡，沒有實質性毆打行為，事後，涉事老師和校方已道歉。

墊江一中工作人員稱，學校對學生髮型確有規定，學校已經安排相關人員處理此事。墊江縣教育委員會工作人員稱，已介入處理。