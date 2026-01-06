Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

蓮塘口岸｜100萬現金藏胸腰 2女南下遭海關截查｜有片

即時中國
更新時間：16:00 2026-01-06 HKT
發佈時間：16:00 2026-01-06 HKT

近日，蓮塘海關查獲2名出境旅客綁藏港幣現金100萬元。

據「海關發布」，內地關員在對出境旅客進行監管時，發現2名選擇「無申報通道」的女性旅客同時過關，其中1名旅客的腰部異常鼓起，遂對該2名旅客進行攔截檢查。

經進一步檢查，關員分別在該2名旅客的腰部、內衣內側發現綁藏的港幣現金50萬元，共計100萬元。該2名旅客分別為15天內首次出境、15天內第二次出境的旅客。

根據相關規定，15天內攜帶港幣首次出境時，限額為等值5000美元（約38,938港元）；15天內第二次及以上、當天內第二次及以上出境旅客分別攜帶等值不超過1000美元（約7,787港元）和500美元（約3,893港元）港幣現鈔，超出額度的海關不予放行。如確需攜帶超出限額的大量現鈔，應事先到外匯管理部門或銀行申領攜帶外匯出境許可證。

