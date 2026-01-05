羅湖口岸︱最名貴仙人掌成異草 女客偷運52株「龜甲牡丹」斷正

「異草」通常指稀奇、罕見的草本植物，但不少都是瀕危物種，如運入內地，隨時觸犯法例。近日，羅湖海關查獲進境旅客攜帶瀕危龜甲牡丹52株。

海關總署微博「海關發布」通報，羅湖海關關員在對進境旅客進行監管時，發現一名女性旅客進入海關監管區未向海關申報，其攜帶的物品機檢圖像異常，海關關員隨即對其進行攔截檢查。經進一步檢查，海關關員在該旅客行李箱內發現大量用紙巾捆綁的疑似仙人掌植物，共計52株。



後經鑑定，以上植物均為仙人掌科岩牡丹屬龜甲牡丹，屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》列明物種。經詢問，該旅客承認幫人帶貨，並收取「帶工費」。



龜甲牡丹是仙人掌類植物中最名貴的種類之一，因形似石頭被稱為「活的岩石」。其表皮灰綠色並皺裂成不規則紋路，表面的龜裂狀褶皺似龜甲，株頂有白色細密茸毛，開淡紫色重瓣花。