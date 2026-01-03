Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

福田口岸｜背包藏金龍魚出境 赴港女客被海關查獲｜有片

即時中國
更新時間：13:08 2026-01-03 HKT
發佈時間：13:04 2026-01-03 HKT

近日，一名女遊客攜帶屬於瀕危物種的金龍魚在福田口岸出境，被海關關員查獲。

注水膠袋偷運金龍魚

據「海關發布」，皇崗海關關員在福田口岸對出境旅客及其行李物品進行監管時，發現一名女性旅客未向海關申報，隨身攜帶的手拉車和背包過機檢時出現異常，海關關員隨即對其進行攔截檢查。

相關新聞：蓮塘口岸︱兩男女好識歎？ 偷運2.7KG燕窩北上過關被截︱有片

相關新聞：西九龍站︱阿富汗男偷運11件文物出境 公元前2世紀瑰寶險流海外︱有片

經進一步檢查，海關關員分別在該旅客攜帶的背包及手拉車上的兩個袋子內發現充氣注水的透明塑料袋各1個，每袋中均裝有活體魚1條，共計3條。

經深圳海關動植物檢驗檢疫技術中心鑒定，上述3條活體魚均為美麗硬骨舌魚，又稱「金龍魚」，屬於瀕危野生動植物種。目前，該批魚已移交深圳市規劃和自然資源局福田管理局收容救護。

根據內地法規，除合法持有野生動植物進出口證書外，禁止攜帶瀕危物種及其製品進出境，情節嚴重構成犯罪的將依法追究刑事責任。 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港女到九龍豪宅「擎天半島」補習經歷 4事見盡貧富鴻溝「好似溝渠老鼠偷窺別人幸福」 網民共鳴：選擇大於努力
港女到九龍豪宅「擎天半島」補習經歷 4事見盡貧富鴻溝「好似溝渠老鼠偷窺別人幸福」 網民共鳴：選擇大於努力
生活百科
23小時前
01:07
上水牛雜店內結賬遇問題情緒激動 內地女食客持刀狂劈群警盾牌涉3罪被捕
突發
1小時前
謝賢「爺孫戀」前女友Coco脹爆罕現身  首回應2千萬掟煲費傳聞  分手7年大爆拍拖私隱
謝賢「爺孫戀」前女友Coco脹爆罕現身  首回應2千萬掟煲費傳聞  分手7年大爆拍拖私隱
影視圈
5小時前
新年1億金多寶｜新手兩年7中六合彩 自爆廁所落注獨門心得：要去ＸＸ廁所｜Juicy叮
新年1億金多寶｜新手兩年7中六合彩 自爆廁所落注獨門心得：要去ＸＸ廁所｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-02 11:34 HKT
尋秦記丨古天樂「兒子」背景超強 「項羽」朱鑑然是前港隊代表 曾傳與鏡仔舊愛有婚約
尋秦記丨古天樂「兒子」背景超強 「項羽」朱鑑然是前港隊代表 曾傳與鏡仔舊愛有婚約
影視圈
4小時前
港股「狗股」去年榜首勁升2倍 2026新名單出爐 專家點名3隻可吼 一隻穩賺6厘
港股「狗股」去年榜首勁升2倍 2026新名單出爐 專家點名3隻可吼 一隻穩賺6厘
投資理財
8小時前
六旬投資公司老闆薄扶林水塘失蹤4日 救援人員通宵搜索今晨尋回送院
突發
4小時前
研究揭這運動每日做2分鐘 肚腩3個月後消失 內臟脂肪大減13%
研究揭這運動每日做2分鐘 肚腩3個月後消失 內臟脂肪大減13%
減肥運動
2026-01-01 16:05 HKT
新年1億金多寶｜2003年六合彩頭獎幸運兒 靠「十字鎅豆腐法則」贏巨獎 網民趕緊學起來｜Juicy叮
新年1億金多寶｜2003年六合彩頭獎幸運兒 靠「十字鎅豆腐法則」贏巨獎 網民趕緊學起來｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
麗瑤邨單位起火釀4人傷1貓死 逾百住客疏散 疑內地手機充電短路釀禍　
01:06
麗瑤邨單位起火釀4人傷1貓死 逾百住客疏散 疑內地手機充電短路釀禍　
突發
4小時前