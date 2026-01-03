福田口岸｜背包藏金龍魚出境 赴港女客被海關查獲｜有片

近日，一名女遊客攜帶屬於瀕危物種的金龍魚在福田口岸出境，被海關關員查獲。

注水膠袋偷運金龍魚

據「海關發布」，皇崗海關關員在福田口岸對出境旅客及其行李物品進行監管時，發現一名女性旅客未向海關申報，隨身攜帶的手拉車和背包過機檢時出現異常，海關關員隨即對其進行攔截檢查。

相關新聞：蓮塘口岸︱兩男女好識歎？ 偷運2.7KG燕窩北上過關被截︱有片

相關新聞：西九龍站︱阿富汗男偷運11件文物出境 公元前2世紀瑰寶險流海外︱有片

經進一步檢查，海關關員分別在該旅客攜帶的背包及手拉車上的兩個袋子內發現充氣注水的透明塑料袋各1個，每袋中均裝有活體魚1條，共計3條。

經深圳海關動植物檢驗檢疫技術中心鑒定，上述3條活體魚均為美麗硬骨舌魚，又稱「金龍魚」，屬於瀕危野生動植物種。目前，該批魚已移交深圳市規劃和自然資源局福田管理局收容救護。

根據內地法規，除合法持有野生動植物進出口證書外，禁止攜帶瀕危物種及其製品進出境，情節嚴重構成犯罪的將依法追究刑事責任。