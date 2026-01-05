Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

雙星名人爭產戰︱84歲前總裁與兒媳斷絕關係 「不能讓擁美國身份的人接班」

更新時間：10:56 2026-01-05 HKT
發佈時間：10:56 2026-01-05 HKT

甫踏入2026年，內地擁有百年歷史的知名鞋企「雙星名人」發生家族就公司控制權爭奪戰。上周六（3日），現年84歲的前總裁汪海發聲明，正式宣布與兒子汪軍、兒媳徐英斷絕父子及姻親關係。聲明提出，汪海表明不能接受「擁有美國人身份」的人接班。

汪海在聲明中列舉11條理由，其中「接班人國籍」被置於首位。他也說，汪軍與徐英均為美國身份，雙星名人是國企改制後的股份制企業，屬於中國人的民族品牌，絕不能讓「美國身份的人」接班。

除了國籍問題，汪海還痛斥兒子掌權後搞「去創始人化」﹐又指對方多次「搶公章」、「逼宮」，直指其「背叛品牌、背叛老爹」。

汪海在聲明中說：「汪軍說我壓制了他20多年……我現在不壓制了，決定與他斷絕父子關係」，「汪軍搶佔我的辦公室後，喝慶功酒，說搶佔辦公場所是解放了台灣。」

觀察者網報道，這場父子反目並非突發。矛盾的種子埋於2022年，汪海兒媳徐英控股80%的「青島星邁達工貿有限公司」通過增資，取得雙星名人56.96%的股份，成為第一大股東。創始人汪海雖然名義上保留了職位，但實際上失去了對公司的絕對控制。

2025年5月，矛盾公開化。汪海發信指控兒孫「逼宮」，並質疑公司在他不知情下被搬遷。此後雙方陷入長期拉鋸，目前升級到「斷絕關係」。
 

