海南封關︱遊客血拼到凌晨 元旦假五星總統套房現10萬天價

今年元旦假期是海南全島封關後的首個小長假，當地文旅市場瞬間爆發，免稅購物與高端住宿熱度同創紀錄。元旦期間飛海口、三亞的機票增幅全國居首。多間免稅店外排起百米長隊，遊客「血拼」至凌晨2時，其中蘋果手機與黃金搖身一變成為「海南必購特產」，一個iPhone最多能省逾2000元。三亞五星級酒店預訂率逾8成，總統套房單晚房價重回10萬元（人民幣，下同）天價巔峰。

上月18日，海南自由貿易港正式啟動全島封關運作。封關後的免稅商品清單覆蓋美妝、家電、保健品等74%的商品類別，比封關前提高53%，意味着更多進口商品在海南售價，比島外價格便宜。

店員忙爆：聲音都有些啞了

12月31日除夕當晚，三亞最大免稅店「cdf三亞國際免稅城」推出限時特惠「3件1折」閃購活動，儘管現場提示當晚9時開始排隊，不少消費者仍選擇提前到場等候。「下午2時就已排起長隊，傍晚時隊伍至少200米長」，一名到場購物的遊客告訴內地《時代財經》。據悉拿到1號籌的遊客，當日早上10時便來排隊，最終入手Dior墨鏡、Versace項鍊、MCM斜挎包各一件，折後僅實付1250元。

「聲音都有些啞了」，海口免稅城某奢侈品牌櫃姐黃麗麗感慨道，自去年11月以來島內消費者不斷增加，而過去兩年鮮有如此忙碌的狀態，「每天接不完的顧客、買不完的單，這樣忙碌的日子最少還要持續3個月」。她坦言在這購買奢侈大牌價格的差價確實可觀，比如一款銷售火爆的GUCCI品牌圍巾免稅價4050元，疊加優惠券和政府補貼券後實付僅需3494元，較官方定價4500元大減逾千元。



作為奢華五星級酒店雲集的旅遊勝地，住宿業同樣迎來小高潮。元旦期間，三亞和海口各大免稅店所在商圈周邊酒店入住量均有大幅增長，部分酒店跨年夜價格較平時升2至3倍。頭部奢華酒店再現「6位數」房型，三亞亞龍灣瑞吉酒店「7居室海景泳池別墅」元旦首日房型售價達1晚112132元，三亞亞特蘭蒂斯酒店皇家套房每晚房價也超過10萬元。

海關錄購物金額1天2.54億

多個線上旅遊平台數據顯示，元旦期間海口、三亞搜索熱度攀升全國熱門城市前列，元旦飛往兩地的機票增幅全國最高。據海口海關統計，1月2日海口海關共監管海南離島免稅銷售15.9萬件，同比增長70.6%；購物人數3.3萬人次，同比增長77.6%；購物金額2.54億元，同比增長156.6%。

