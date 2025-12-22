海南封關︱免稅黃金暢銷 40克金飾省萬元

「海南封關40克金飾能省1萬多元（人民幣，下同）」、「1.5噸大馬榴槤1小時被搶空」……海南自由貿易港18日正式啓動全島封關，多個相關話題近日衝上熱搜。有海口免稅店金飾銷售稱，金飾每克相較內地少169元，疊加政府消費券，「還能便宜好幾千元」。元旦假期臨近，海南機票預訂量明顯上漲。數據顯示，三亞免稅銷售額封關首日即破億元。

相關新聞：海南封關｜iPhone 17最高減¥2140元 認住呢個型號……

海南元旦機票預訂上漲

海南自貿港正式啟動全島封關，激發離島免稅市場消費熱潮。中新社

「以40克的金飾為例，我們店12月18日克價1184元，內地價是1353元，每克便宜169元，40克就便宜了6760元，」《中國商報》報道，在海口cdf免稅店，不少遊客正選購黃金飾品。有黃金品牌專櫃銷售表示，店里優惠「滿10000元減500元」，買40克即可減2000元，加起來省8000多元了，「如果能搶到政府的消費券，還能便宜好幾千元。」

據悉，海口政府消費券包括1000元減50元、15000元減1200元，若疊加以上全部優惠可省下11160元。

相關新聞：海南封關｜居民搶購首批榴槤 1.5噸僅1小時沽清︱有片

海南全島封關後的首批大馬鮮果榴蓮，亦吸引大批民眾排隊搶購。包括山王、黑刺等7個品種的1.5噸榴蓮，在海口市龍華區一間超市開售，每斤價格78元至98元不等，短短1個小時就被一搶而空。

即將到來的元旦假期，國內前往海南的機票預訂量超72萬張，同比增長約10%。多個在線旅遊預訂平台元旦前後飛往海口、三亞的機票預訂量，同比分別增長19%、51%。12月31日傍晚北京飛三亞的去程經濟艙機票、1月3日三亞飛上海的返程經濟艙機票漲至超過2000元。