海南封關｜iPhone 17最高減¥2140元 認住呢個型號……

即時中國
更新時間：17:37 2025-12-19 HKT
發佈時間：17:37 2025-12-19 HKT

海南自貿港18日全島封關正式上路，免稅購物成為外界關注焦點。12月18日封關首日，海南三亞免稅消費熱度迅速升溫，特別是高單價電子產品吸引大量民眾進場比價採購。在三亞免稅城內，免稅價格基礎上再疊加地方消費券後，多款新款iPhone與內地官方售價出現明顯價差，最高可省2140元（人民幣，下同），讓不少消費者排隊選購，成為封關首日最具話題性的消費現象之一。

海南買iPhone有著數

據極目新聞，周四（18日）上午10時許，消費者排起長龍在海旅免稅城一間售賣蘋果產品的門店選購產品。iPhone 17 Pro Max 256GB版本的免稅價格為9299元，與內地某電商平台蘋果旗艦店比較，該版本的售價為9999元，兩者售價相差700元。

海旅免稅城，消費者排起長龍。 極目新聞
海旅免稅城，消費者排起長龍。 極目新聞
海旅免稅城的apple產品，成為封關首日最具話題性的消費對象之一。 極目新聞
海旅免稅城的apple產品，成為封關首日最具話題性的消費對象之一。 極目新聞
海旅免稅城，iPhone售價。 極目新聞
海旅免稅城，iPhone售價。 極目新聞

iPhone 17 pro 256GB版本免稅價為8299元，電商平台蘋果旗艦店同款售價是8999元，也相差700元。

此外，相比iPhone17 Pro Max和iPhone 17 pro兩個型號，iPhone 17的優惠幅度相對較小。iPhone17 256GB版本免稅價為5579元，電商平台蘋果旗艦店同款售價是5999元，差價為420元。

值得注意，該店工作人員表示，目前免稅蘋果產品不能使用國家補貼，但可以用政府免稅消費券。以iPhone 17 Pro 256GB版本為例，可以領取滿6000元減300元消費券，免稅價加免稅消費券，最終售價可以達到7999元，比在電商平台旗艦店買節省1000元。若是以售價最貴的iPhone 17 pro Max 2TB版本為例，其免稅價格為16859元，連同滿15000元減1000元消費券，最終售價為15859元，這比官網售價便宜了2140元。

