海南封關｜居民搶購首批榴槤 1.5噸僅1小時沽清︱有片

海南自貿港昨日迎來封關首日，據中新網報道，馬來西亞鮮果榴槤在海口一超市開售，現場數百顧客排起長龍購買，1.5噸榴槤短短一個1小時就被搶購一空。有網友稱「跟春運火車站一樣熱鬧」。

海口超市：價格比平日低了一半

內媒引述旺豪超市消息，12月17日晚上9時10分，從吉隆坡起飛的海南航空HU756航班上裝載了當日早上剛摘下的1.5噸的頂級貓山王榴槤，於18日凌晨抵達海口，將在海口旺豪超市上架，價格低於平時的一半。

央廣網報道，12月18日凌晨00:19，隨著海南航空HU756航班平穩降落在海口美蘭國際機場，標誌著海南自貿港「一線放開」第一批通關生鮮跨境直採業務圓滿完成。

這批在大馬直採的1.5噸頂級貓山王榴槤，將在海航貨運「飛嘗鮮」美蘭基地生鮮超市上架，並分銷到海口市區大型商超。

海航貨運有關負責人表示，企業將依托新海航主基地優勢及現有航線網絡，不斷拓展境外生鮮直採業務，讓國內消費者以更具性價比的價格，快速品嚐到全球高品質鮮活食材，助力海南自貿港區域性國際生鮮集散中心建設。

旺豪超市工作人員18日下午3時40分左右稱，這是封關後的第一批榴槤，當天中午12時開賣後，現場顧客大排長隊，榴槤非常搶手，隊伍尾部的顧客都不一定能買到。

旺豪超市直播間顯示，本次「馬來堂哥」（抖音大馬華人網紅）準備了包括貓山王、D13福明、D160竹腳等多種品種的榴槤，每斤價格78元至98元（每公斤39元至49）不等。

據了解，封關後，「零關稅、低稅率、簡稅制」將逐步實施。根據政策安排，「零關稅」商品清單從1900多項大幅擴展至6637項，覆蓋美妝、家電、保健品等74%的商品類別，比封關前提高53個百分點。

對島內居民而言，這意味著購買進口商品的成本將進一步降低，「即購即提」模式也將提升購物便利性。

對島外遊客而言，年度10萬元的免稅額度雖未增加，但免稅品類更豐富、購物體驗更友好。