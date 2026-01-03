「最快女護士」破紀錄奪冠後宣布辭職 靠馬拉松不愁生計？

1月1日，元旦當天，「最快女護士」張水華在2026年黑龍江東極新年馬拉松中獲得女子全程組第一名，還打破賽事紀錄跑出2小時53分54秒的成績，獲得15000元（人民幣，下同）的總獎金。1月2日晚，「最快女護士」張水華在社交平台發布影片宣布辭職。

張水華宣布辭職

影片中，張水華說：「非常感謝大家的支持與鼓勵。借此機會，想和大家說一個認真思考了很久的決定，我辭去了陪伴多年的工作。特別感謝醫院的培養、領導的信任，還有同事們的包容與支持，也非常感謝這段時間大家對我的批評與建議，這些都會成為我人生中最寶貴的財富。真心祝願大家越來越好。這並不代表結束，而是新的開始。就像這場冰雪馬拉松，經歷風霜洗禮，沖線那一刻，疲憊都化作了新生的力量，心中也升起了屬於自己的太陽。未來，我會帶著這份奔跑的勇氣和熱忱，繼續陪伴在大家身邊。祝所有朋友身體健康，萬事順意。」

34歲的張水華是福建醫科大學附屬第一醫院護士，2025年8月在哈爾濱馬拉松賽中，她提出希望領導支持其調休，引發網友吐槽和爭議。2025年12月10日，福建醫科大學附屬第一醫院官網發布情況通報，依規依紀對張水華違規兼職取酬、以虛假理由獲取調休問題進行處理。張水華被醫院警告處分6個月，並不能參與2025年評優。

張水華宣布辭職當晚，她的丈夫王岢表示，對於妻子的決定，他全力支持。宣布辭職之後，張水華將進行一段時間的調整。

在近數十天以來，張水華連續參加了五場馬拉松比賽。

10月19日，張水華參加東營馬拉松，獲得國內女子組第二名，獲得獎金15000元。

11月2日，張水華參加宜昌馬拉松，獲得全馬女子組冠軍，獲得15000美元獎金（約港幣11萬6879元）。

11月23日，張水華在常州舉辦的中國馬拉松精英排名賽中獲得女子組冠軍，贏得1萬元冠軍獎金和5萬元破紀錄獎勵，共計6萬元。

11月30日，張水華參加仙遊馬拉松，未進入前三名。

1月1日，張水華在2026年東極撫遠新年馬拉松中獲得女子組第一名，同時打破了女子馬拉松賽會紀錄，獲得15000元總獎金。

有分析指，對於張水華真正的大頭不是賽事獎金，馬拉松產業的贊助費、出場費等加起來不容小覷。如果宣推、營銷和商業接洽等得宜，年入100萬非常輕鬆，甚至300萬目標也不是癡人說夢。

