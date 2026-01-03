無良保母餵9月大嬰飲安眠藥 浙江母見異狀送醫揭惡行

浙江一名保姆被指給嬰兒餵食安眠類藥物，已被警方控制，案件正在調查。

據《瀟湘晨報》報道，浙江永康的徐女士近日發帖稱自己9個月大的BB被保姆下藥。徐女士稱，保姆上戶一個月後BB變得異常嗜睡、尿量減少，身上還長紅疹，帶BB去醫院檢查後，血檢、尿檢都被驗出「唑吡坦」成分。

浙江一名保姆被指給嬰兒餵食安眠類藥物。 瀟湘晨報

檢查後，BB血檢、尿檢都被驗出「唑吡坦」成分。 示意圖

警方通報。

據悉，唑吡坦是一種短效鎮靜催眠藥，主要用於嚴重失眠的短期治療，被列為第二類精神藥品管控。

徐女士稱，事發後保姆不承認「下藥」行為，並表示自己「問心無愧」。目前，該保姆已被警方帶走調查。徐女士說，一定會追究到底，已在聯繫律師。

據「金華江南公安」微信公號，浙江省金華市公安局江南分局周五（1月2日）發布警情通報稱，接到轄區徐姓居民報警稱，家中的鄒姓保姆給其孩子餵食安眠類藥物。目前，保姆已被公安機關控制，案件正在進一步調查中。