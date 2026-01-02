湘超冠軍︱一再承諾永州隊奪標每人送一車 女老闆清空視頻疑「走數」

2025年12月27日，永州隊逆襲奪得「湘超」（湖南省足球協會超級聯賽）冠軍，此前承諾「永州隊奪冠就給每位隊員獎勵一部車」的永州新蘭天集團董事長唐蕾，在2025年12月30日清空了個人社交賬號的所有視頻，被質疑「走數」，而失聯多日的唐蕾終於做出回應。

清空社媒 疑似退網

據內媒報道，唐蕾今年8月當著永州隊隊員的面承諾：「你們拿到冠軍，給你們每人獎勵一台車！」球員們高呼：「謝謝榜一姐姐！」12月20日湘超半決賽之前，唐蕾再次表示如果永州隊奪冠，自己一定會送車，這也是她最後發出的一條視頻。12月27日，永州隊真的奪冠了，可是她沒有發視頻，也沒有祝賀，更沒有送車。後來，唐蕾直接清空社媒，疑似退網。

唐蕾回應

對此，永州隊的孫教練表示，唐蕾的企業確實是永州隊的贊助商，「最開始的時候贊助了我們10萬塊錢，我們永州隊打心裡還是感激她的。送車當時只是想做個宣傳，這個我們永州隊都知道是個玩笑，但後面她自己在個人賬號上說會送車，這個就跟我們沒有關係了。目前部分隊員的確對此事有一些看法，有人覺得唐蕾就是認為他們贏不了。」

2025年12月31日，永州市文化旅遊廣電體育局回應稱：「這是她的個人行為，官方不（能）存在強迫的行為。」

直到元旦當天，永州文旅終於聯繫上了唐蕾，唐蕾回應道，自己因為工作原因正在出差，送車事宜要等元旦假期後與他們及球隊進行協商。

但是對於這樣的借口，網友非常不滿：出差難道不能上網嗎？如果真的有心送車，就不會說「與球隊進行協商」了，大概率是不送車了，很可能會通過其他方式獎勵球隊奪冠。

對於此事，唐蕾所在公司的工作人員回應稱，唐蕾確實是該公司的股東，她的社媒其實並非刪除了，而是因為爭議太多暫時隱藏了，但是送車並不是「承諾」，因為永州隊的教練曾稱「是忽悠唐蕾說的」，網友們質疑這等於直接把鍋甩給了永州隊的主教練。

據接近永州隊的知情人透露，目前永州隊的部分隊員對此事確實是有一些看法的，甚至有人覺得唐蕾就是賭他們贏不了，無法奪冠，才敢信口開河的。

律師點睇？

針對此事件，江蘇尚學律師事務所陳鵬律師認為，唐蕾的公開承諾雖內容具體，但若其解釋或證明該言論屬於「戲謔行為」或「宣傳噱頭」，則可能被認定為不具法律約束力的「社交表示」或「單方允諾」，難以通過訴訟強制履行。

法德東恆律師事務所權益合夥人藍天彬律師表示，根據《民法典》規定，贈與人在贈與財產的權利轉移之前可以撤銷贈與。本事件中，唐蕾此前承諾「如果永州隊奪冠，就給每位隊員獎勵一台車」，可以理解為是一種贈與，從法律角度來說，沒有送車之前，可以撤銷贈與。不過，作為企業家，要有誠信精神，如果承諾了又不去做，對企業和個人都有負面影響，不值得提倡。

據了解，永州新蘭天集團成立於2009年，註冊資本1000萬元，目前有上海大眾斯柯達4S店，東風雪鐵龍4S店和新蘭天名車中心三個汽車銷售公司。