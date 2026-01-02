Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

湘超冠軍︱一再承諾永州隊奪標每人送一車 女老闆清空視頻疑「走數」

即時中國
更新時間：11:53 2026-01-02 HKT
發佈時間：11:53 2026-01-02 HKT

2025年12月27日，永州隊逆襲奪得「湘超」（湖南省足球協會超級聯賽）冠軍，此前承諾「永州隊奪冠就給每位隊員獎勵一部車」的永州新蘭天集團董事長唐蕾，在2025年12月30日清空了個人社交賬號的所有視頻，被質疑「走數」，而失聯多日的唐蕾終於做出回應。

清空社媒 疑似退網

據內媒報道，唐蕾今年8月當著永州隊隊員的面承諾：「你們拿到冠軍，給你們每人獎勵一台車！」球員們高呼：「謝謝榜一姐姐！」12月20日湘超半決賽之前，唐蕾再次表示如果永州隊奪冠，自己一定會送車，這也是她最後發出的一條視頻。12月27日，永州隊真的奪冠了，可是她沒有發視頻，也沒有祝賀，更沒有送車。後來，唐蕾直接清空社媒，疑似退網。

相關新聞：拒絕AA制？︱10老友飯局留低1個無人找數 網民：明目張膽食霸王餐

唐蕾回應

對此，永州隊的孫教練表示，唐蕾的企業確實是永州隊的贊助商，「最開始的時候贊助了我們10萬塊錢，我們永州隊打心裡還是感激她的。送車當時只是想做個宣傳，這個我們永州隊都知道是個玩笑，但後面她自己在個人賬號上說會送車，這個就跟我們沒有關係了。目前部分隊員的確對此事有一些看法，有人覺得唐蕾就是認為他們贏不了。」

2025年12月31日，永州市文化旅遊廣電體育局回應稱：「這是她的個人行為，官方不（能）存在強迫的行為。」

相關新聞：絕世好老闆︱員工獲贈千呎單位 收大禮後要做一件事……

直到元旦當天，永州文旅終於聯繫上了唐蕾，唐蕾回應道，自己因為工作原因正在出差，送車事宜要等元旦假期後與他們及球隊進行協商。

但是對於這樣的借口，網友非常不滿：出差難道不能上網嗎？如果真的有心送車，就不會說「與球隊進行協商」了，大概率是不送車了，很可能會通過其他方式獎勵球隊奪冠。

對於此事，唐蕾所在公司的工作人員回應稱，唐蕾確實是該公司的股東，她的社媒其實並非刪除了，而是因為爭議太多暫時隱藏了，但是送車並不是「承諾」，因為永州隊的教練曾稱「是忽悠唐蕾說的」，網友們質疑這等於直接把鍋甩給了永州隊的主教練。

據接近永州隊的知情人透露，目前永州隊的部分隊員對此事確實是有一些看法的，甚至有人覺得唐蕾就是賭他們贏不了，無法奪冠，才敢信口開河的。

律師點睇？

針對此事件，江蘇尚學律師事務所陳鵬律師認為，唐蕾的公開承諾雖內容具體，但若其解釋或證明該言論屬於「戲謔行為」或「宣傳噱頭」，則可能被認定為不具法律約束力的「社交表示」或「單方允諾」，難以通過訴訟強制履行。

法德東恆律師事務所權益合夥人藍天彬律師表示，根據《民法典》規定，贈與人在贈與財產的權利轉移之前可以撤銷贈與。本事件中，唐蕾此前承諾「如果永州隊奪冠，就給每位隊員獎勵一台車」，可以理解為是一種贈與，從法律角度來說，沒有送車之前，可以撤銷贈與。不過，作為企業家，要有誠信精神，如果承諾了又不去做，對企業和個人都有負面影響，不值得提倡。

據了解，永州新蘭天集團成立於2009年，註冊資本1000萬元，目前有上海大眾斯柯達4S店，東風雪鐵龍4S店和新蘭天名車中心三個汽車銷售公司。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
觀濱女童欺凌｜13歲女被捕 涉襲擊致造成身體傷害 遇襲15歲少女送院
01:14
觀濱女童欺凌｜13歲施襲女被捕 疑不滿對方網上造謠 15歲受害少女送院
突發
13小時前
屯門菲籍婦倒斃｜法籍丈夫涉藏毒被捕 據悉為城大副教授 專攻東南亞政治
屯門菲籍婦倒斃｜法籍丈夫涉藏毒被捕 據悉為城大副教授 專攻東南亞政治
突發
17小時前
銅鑼灣美國婦偷行李篋再施襲逃遁 本地女當街制服：嚟香港偷人嘢仲打人！
00:22
銅鑼灣美國婦偷行李篋再施襲逃遁 本地女當街制服：嚟香港偷人嘢仲打人！
突發
14小時前
80年代女神做「豪門闊太」40年後公開真相：從未結過婚 首揭未婚產女自認不合格媽媽
80年代女神做「豪門闊太」40年後公開真相：從未結過婚 首揭未婚產女自認不合格媽媽
影視圈
21小時前
天水圍血案內情曝光 眼鏡店男職員疑割女同事頸後自殘 警循感情等多方面追查
天水圍血案內情曝光 眼鏡店男職員疑割女同事頸後自殘 警循感情等多方面追查
突發
22小時前
荃灣路德圍食街大變天？！ 半世紀茶記康樂茶冰廳搬遷 沛公甜品結業 網民：比以前差好多好多
荃灣路德圍食街大變天？！ 半世紀茶記康樂茶冰廳搬遷 沛公甜品結業 網民：比以前差好多好多
飲食
18小時前
古巨基元旦宣布再得一子  57歲老婆Lorraine再誕B：Kuson和弟弟相親相愛
00:49
古巨基元旦宣布再得一子  57歲老婆Lorraine再誕B：Kuson和弟弟相親相愛
影視圈
16小時前
湯鎮業為翁美玲之死被鬧足40年 背負「負心漢」罪名事業盡毀 揭開舊愛因一事從不報夢
湯鎮業為翁美玲之死被鬧足40年 背負「負心漢」罪名事業盡毀 揭開舊愛因一事從不報夢
影視圈
3小時前
過千蚊條天價貴魚大劈價？！老字號酒樓推忘不了魚餐$265/位起 連失傳手工菜金錢雞/點心/燒味
過千蚊條天價貴魚大劈價？！老字號酒樓推忘不了魚餐$265/位起 連失傳手工菜金錢雞/點心/燒味
飲食
2026-01-01 12:00 HKT