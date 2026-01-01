Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中國今起管制白銀出口看齊稀土 全球供應鏈恐受衝擊

即時中國
更新時間：12:33 2026-01-01 HKT
發佈時間：12:33 2026-01-01 HKT

中國今日起對白銀實行出口管制，將其升級為「戰略資源」，控管內容比照稀土，令全球供應鏈穩定蒙上陰影。Tesla行政總裁馬斯克指，中國的新管控會刺激銀價飇升。

馬斯克批會令白銀價狂飇

美國財經新聞網CNBC報道，中國會在今日起收緊白銀出口，把這種廣泛用於光伏業、工業的金屬，列入國家戰略資源清單。

內地《證券時報》引述業內人士說法，新政策將白銀從普通商品升級為戰略物資，管制層級比照稀土。中國前 11 個月出口 4600 多噸白銀，進口僅約 220 噸，是全球最大白銀生產國之一。

相關新聞：銀價暴升︱原料價年漲9成供應商縮沙 廣州血液中心紀念章斷貨

中國日前公布一份名單，羅列44家獲準於2026、2027年依新制出口白銀的企業。將於2026年元旦上路的新規除管制白銀出口外，也包含鎢、銻出口；鎢、銻同樣是中國供應鏈高度主導，廣泛應用於國防與先進科技領域。

白銀價在去年，截至12月29日已上升142%，新管控預料會刺激銀價狂升。馬斯克日前在「X」上批評此舉：「這不好，許多工業流程中都需要用到白銀。」

管制消息引發市場搶購潮。加拿大 Kuya Silver 執行長 David Stein 表示，上周五有兩家中國公司出價比市價高8美元購買實體白銀，周一又有印度買家出價高出市價10美元。

 

