銀價暴升︱原料價年漲9成供應商縮沙 廣州血液中心紀念章斷貨

即時中國
更新時間：08:00 2025-12-23 HKT
發佈時間：08:00 2025-12-23 HKT

捐血救人！廣州血液中心為鼓勵民眾捐血，推出符合特定條件，便對捐血者送出純銀紀念章計劃，大受民眾歡迎。不過，國際銀價一年漲9成下，原本供應商做一個蝕一個拒絕供貨，令紀念章被逼叫停。

起碼延期4個月發出

據極目新聞報道，廣州部份捐血者21日，收到廣州血液中心的簡訊，稱因銀價持續上漲，供應商無法按約供貨，廣州血液中心為獻血者提供的純銀紀念章將無法及時發放，需要重新招標後，才能安排送出。

廣州血液中心獻血服務熱線工作人員確認，純銀紀念章無法發放，因銀價持續上漲，原供應商不供貨了。

該人員指，中心曾與供應商多次溝通協調未果，目前已重新招標，「獻血者專屬純銀紀念章發放週期，初步估計要延後4到5個月，具體發放時間目前無法確定，要看招標的處理程序。」

工作人員介紹，該中心自2018年首次推出生日獻血純銀紀念章後，又相繼向獻血者推出了「愛的見證」獻血定製純銀紀念章、18歲獻血純銀紀念章、稀有血型專屬定製純銀紀念章，以及春節生肖純銀紀念章。

捐血者在生日當月的任意一天成功獻血，或情侶、夫妻、父母與子女在同一天成功獻血，都可以申領一枚定製純銀紀念章。

紀念章上會鐫刻獻血者的姓名、血型及出生日期等個性化資訊，極具紀念價值。每枚純銀紀念章重11克，需要約45個工作日完成製作。

據央視財經消息，今年以來，國際銀價已上漲超90%。報道指，在上海黃金交易所官網上查詢到，2025年1月白銀平均價為7.714/克，到11月平均價已漲到11.916/克。12月22日上午白銀價格最高漲到15.993元/克，即現價造一個11克的純銀紀念章，要人民幣176元（港幣約190元）。

 

