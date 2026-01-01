大小涼山高速今相連 改寫彝鄉閉塞歷史

今天（2026年1月1日）0時，四川樂山至西昌高速公路馬邊至昭覺段將通車，成為首條深入中國大小涼山腹地的高速公路，改寫彝鄉閉塞歷史。

5小時車程變個半鐘

新華社報道，位於西南地區的大涼山，斷壁叢生，「懸崖村」是這里交通閉塞的代名詞。與之相鄰的小涼山，山勢比大涼山更為陡峭。大小涼山地區是中國最大的彝族聚居區。

「以前從大涼山的昭覺縣到小涼山的馬邊縣，跑一趟至少需要5個小時，高速公路通車後只需要1個半小時，到成都也將從9個小時縮短到4個小時！」客車司機曲木拉古十分期待。

全長152公里 歷5年建成

樂西高速馬昭段全長約152公里，概算總投資335.32億元人民幣，歷經5年攻堅克難建成。這里地處青藏高原、雲貴高原和四川盆地的過渡地帶，江河切割、溝壑縱橫。「項目橋隧比高達82%，一路凌空架橋、穿山打洞。」蜀道集團川高昭普（樂西）公司董事長周禮中說。

全長15.3公里的大涼山1號隧道是難中之難。洞身要穿越斷層破碎帶，項目創新採用「平導TBM+主洞鑽爆法」的組合施工工藝，不僅有效克服斷層破碎、突湧水等地質風險，還縮短工期3年。

大小涼山的特色農產品徹底告別「運輸難」。「以前最大的『攔路虎』就是路。」雷波縣臍橙種植戶吳俊梅說，「以後上午摘的果子下午就能擺上成都的貨架，損耗小了、銷路暢了，我們的腰包一定會更鼓！」