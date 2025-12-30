深圳地鐵︱13號線開通累換乘站塞爆 官推3招疏導包括飛站惹議

深圳城軌4條新線路在28日開通，其中13號線一期北段運作後，導致留仙洞站在29日的上班早高峰出現「塞人」情況，許多乘客在站內要擠堵逾10分鐘才能離開。地鐵方面30日會實施3新措施疏導乘客，包括飛站。

滯留留仙洞站逾10分鐘

13號線一期北段開通後首個上班日（29日），由於換乘客量加上原本的使用民眾，令留仙洞站人滿為患，大量乘客擠在月台及站內，無法疏導，有乘客在網上發帖表示，在站內擠堵超過10分鐘，才能離開車站。

29日晚，深圳地鐵發通報，指29日早高峰時段，深圳地鐵留仙洞站到站客流與換乘客流疊加，特別是13號線換乘5號線乘客大幅增加，導致通行時間延長。



深圳地鐵表示，會在今日（30日）實施3項疏導措施，分別是：及時發佈留仙洞站客流情況；實施客流組織最佳化措施；8:20-8:50期間，如遇客流極端擁擠情況，5號線雙向列車在留仙洞站將不停站通過。



對於深圳地鐵的疏導措施中，包括考慮「飛站」，惹來不少網民意見，認為換乘站規劃不足，未能滿足實際需要，而人多擠塞便考慮「飛站」，則是解決提出問題的人，對需要使用留仙洞站的乘客同樣帶來不便。