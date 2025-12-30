Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

深圳地鐵︱13號線開通累換乘站塞爆 官推3招疏導包括飛站惹議

即時中國
更新時間：10:22 2025-12-30 HKT
發佈時間：10:22 2025-12-30 HKT

深圳城軌4條新線路在28日開通，其中13號線一期北段運作後，導致留仙洞站在29日的上班早高峰出現「塞人」情況，許多乘客在站內要擠堵逾10分鐘才能離開。地鐵方面30日會實施3新措施疏導乘客，包括飛站。

滯留留仙洞站逾10分鐘

13號線一期北段開通後首個上班日（29日），由於換乘客量加上原本的使用民眾，令留仙洞站人滿為患，大量乘客擠在月台及站內，無法疏導，有乘客在網上發帖表示，在站內擠堵超過10分鐘，才能離開車站。

29日晚，深圳地鐵發通報，指29日早高峰時段，深圳地鐵留仙洞站到站客流與換乘客流疊加，特別是13號線換乘5號線乘客大幅增加，導致通行時間延長。

相關新聞：深圳地鐵4條延長線今開通 5號線西延助羅湖直達東門等三大商圈

深圳地鐵表示，會在今日（30日）實施3項疏導措施，分別是：及時發佈留仙洞站客流情況；實施客流組織最佳化措施；8:20-8:50期間，如遇客流極端擁擠情況，5號線雙向列車在留仙洞站將不停站通過。

相關新聞：打卡無極限︱盛裝女潛入深圳地鐡隧道 網民狠批：好日子過多了

對於深圳地鐵的疏導措施中，包括考慮「飛站」，惹來不少網民意見，認為換乘站規劃不足，未能滿足實際需要，而人多擠塞便考慮「飛站」，則是解決提出問題的人，對需要使用留仙洞站的乘客同樣帶來不便。

 

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
前TVB花旦與富三代老公離婚 自爆狂跪猛跌吐露心聲：邊度跌倒邊度起翻身
前TVB花旦與富三代老公離婚 自爆狂跪猛跌吐露心聲：邊度跌倒邊度起翻身
影視圈
13小時前
凡士林不只保濕！藥劑師公開10大隱藏妙用 混合1物輕鬆磨砂去角質
凡士林不只保濕！藥劑師公開10大隱藏妙用 混合1物輕鬆磨砂去角質
食用安全
2025-12-29 11:14 HKT
成龍罕談兒子房祖名認疏離形同陌路 自爆一句話毀父子關係：他一打電話給我就有問題
成龍罕談兒子房祖名認疏離形同陌路 自爆一句話毀父子關係：他一打電話給我就有問題
影視圈
14小時前
紅磡馬頭圍道女途人疑衝燈 捱九巴撞倒捲車底重創亡
01:00
車Cam｜紅磡馬頭圍道27歲女途人疑衝燈 捱九巴撞倒捲車底重創亡
突發
17小時前
每日雜誌｜亡妻研訊被取消 夫質疑醫委會採單方面報告 投訴人矢言餘生為至親尋真相
每日雜誌｜亡妻研訊被取消 夫質疑醫委會採單方面報告 投訴人矢言餘生為至親尋真相
社會
3小時前
62歲金像影帝被女兒要求寫新遺囑 廿年前已立平安紙 早前入院割瘤再談「續命」傳言
62歲金像影帝被女兒要求寫新遺囑 廿年前已立平安紙 早前入院割瘤再談「續命」傳言
影視圈
13小時前
港人北上忘帶回鄉證 旨意「刷臉通關」出事  驚現陌生人面孔被帶走 最後咁解決...
港人北上忘帶回鄉證 旨意「刷臉通關」出事  驚現陌生人面孔被帶走 最後咁解決...
旅遊
18小時前
平安夜交易後索$4000肉金不果 港女涉誣告內地男強姦
平安夜交易後索$4000肉金不果 港女涉誣告內地男強姦
突發
2小時前
李龍基12字回應王青霞「已婚生子」傳聞 提及因果報應仍心繫未婚妻？孤獨玩飛機過聖誕
李龍基12字回應王青霞「已婚生子」傳聞 提及因果報應仍心繫未婚妻？孤獨玩飛機過聖誕
影視圈
21小時前
解放軍放出無人機遠拍台北101的影片。
00:17
圍台軍演︱解放軍無人機遠拍台北101 微博「示威」發帖：你就在我的舷窗下︱有片
即時中國
14小時前