深圳地鐵4條延長線今開通 5號線西延助羅湖直達東門等三大商圈

深圳地鐵版圖再擴大，北上的港人到深圳遊玩更方便。今早，深圳地鐵13號線一期北段、5號線西延段、8號線三期、11號線二期二段等4條延長線已開通。自此，深圳軌道交通運營里程增至634.5公里，車站達441座，實現各區全覆蓋﹔軌道交通線網密度攀升至0.32公里/平方公里，居全國內地城市首位。



4條新線（段）與多條既有線路連通，進一步補充深圳中心城區東西向軌道交通廊道。其中，8號線三期結束大鵬新區無地鐵的情況，5號線西延段緩解羅湖核心區客流壓力，11號線二期紅嶺南段構築東西向「效率走廊」，13號線一期北段激活西部縱向發展通道。



四條延長線詳細資料包括：

13號線一期北段（高新北站-上屋站）

13號線第一期北段起自高新北站，終至上屋站，包含9站9區間（西麗高鐵站暫未開通），開通後可大幅提升沿線居民的出行通勤效率。13號線一期貫通後，與地鐵1、2、5、6、9、11號線等路線轉乘，不單提升市民出行效率，亦方便深港兩地人員往來。



●開通情況：起自高新北站，終至上屋站。

●站點設置：共設高新北站、西麗高鐵站（越站運營）、石鼓站、留仙洞站、百旺站、應人石站、羅租站、石岩站及上屋站9座車站。

●換乘站：上屋站和留仙洞站為換乘站，分別可換乘地鐵6號線和5號線。

13號線第一線示意圖

8號線三期（小梅沙站-溪湧站）

不少港人喜愛於蓮塘口岸，乘搭2號及8號線，直達大小梅沙。8號線三期起自小梅沙站，向東延伸至溪湧站，包含1站1區間。開通後與2和8號線貫通運營，成為貫穿深圳市東西的軌道交通幹線走廊，串聯城市與山海的黃金紐帶，有效服務於鹽田、大鵬新區的主要通勤客流，同時兼顧東部沿海地區的旅遊客流。



●開通情況：起於鹽田區8號線二期小梅沙站，止於大鵬新區溪湧站。

●站點設置：設1個站點，溪湧站。

8號線三期線示意圖

地鐵11號線二期（華強南站-紅嶺南站）

11號線二期還‌‌補齊羅湖中心區快線覆蓋的不足，透過崗廈北換乘14號線，實現深圳東西向主軸（寶安至羅湖）‌30分鐘直達‌。



●開通情況：起自福田區崗廈北站（不含），終至紅嶺南站。

●站點設置：共設3座車站，分別為福星站、華強南站、紅嶺南站。

●換乘站：紅嶺南站與9號線換乘，華強南站與7號線換乘，崗廈北站與2號線、10號線、14號線（在建）換乘。

11號線二期線路示意圖

地鐵5號線西延（黃貝嶺站-大劇院站）

5號線西延段雖然只有2.88公里，卻串聯了東門、湖貝、大劇院三大熱門商圈，直達羅湖中心區。可以大幅緩解黃貝嶺站換乘壓力，讓市民出行和購物更方便。

●開通情況：起自目前5號線終點站黃貝嶺站，終至大劇院站。

●車站設置：共設3座車站，分別為湖貝站、東門站、大劇院站。

●換乘站：大劇院站可與地鐵1號線、2號線換乘。

5號線西延線路示意圖