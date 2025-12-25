Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

打卡無極限︱盛裝女潛入深圳地鐡隧道 網民狠批：好日子過多了

即時中國
更新時間：08:00 2025-12-25 HKT
發佈時間：08:00 2025-12-25 HKT

為了打卡和流量，不少人不惜冒險犯法。近日，深圳一女子在地鐵隧道內拍照一事引發廣大關注。根據女子發布在社交媒體的截圖，其配文「當你找到合適走路的隧道」，畫面背景為封閉的地鐵隧道。

據「第一現場」報道，該影片拍攝於12月中旬。而網上流出的影片所見，IP位置在廣東的女子當日特意穿上黑色長裙及帽子，拍攝角度都是偏向唯美，而非一般的打卡。但暫時未知對方如何走入隧道範圍。

相關部門介入調查

相關責任部門證實，事發於深圳一在建地鐵隧道。女子違規闖入拍攝的行為，不僅可能危及自身安全，還涉嫌違法。目前責任部門已介入調查。

《瀟湘晨報》今日（24日）報道，涉事女子已將自己的賬號清空。

網民意見：

茜寶媽：腦子有問題
自由：現在有些人真是有大病   整天出片
金多多：她和拍攝者，是怎麼進去的呢？誰給他們放進去的。
福安不鏽鋼門窗閣樓裝飾工程部：人家都用生命來拍了，還在不在乎違法
周伯通。情為何物@步驚雲：這是有病吧，吃多了，好日子過多了。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
洪天明老婆周家蔚宣布離開香港 舉家決定做一事：真的好辛苦 近年屢傳婚變
洪天明老婆周家蔚宣布離開香港 舉家決定做一事：真的好辛苦 近年屢傳婚變
影視圈
18小時前
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
投資理財
2025-12-24 06:00 HKT
Gigi炎明熹離巢TVB後首開演唱會 劉德華容祖兒楊千嬅等力撐 TVB視帝現身觀眾席
Gigi炎明熹離巢TVB後首開演唱會 劉德華容祖兒楊千嬅等力撐 TVB視帝現身觀眾席
影視圈
11小時前
娛樂公司已婚高層花億元包養知名男星？不倫戀露骨私訊對話曝光：我可以幫你產生更多精子
娛樂公司已婚高層花億元包養知名男星？不倫戀露骨私訊對話曝光：我可以幫你產生更多精子
影視圈
10小時前
前TVB金牌主持49歲前妻狀態更勝從前 狠斬18年婚姻做單親媽 曾傳戀上保險界猛人
前TVB金牌主持49歲前妻狀態更勝從前 狠斬18年婚姻做單親媽 曾傳戀上保險界猛人
影視圈
16小時前
男星豪門舊愛於柬埔寨狼狽被捕！涉做淫媒、吸毒 傳與中國富商拍拖兼懷孕
男星豪門舊愛於柬埔寨狼狽被捕！涉做淫媒、吸毒 傳與中國富商拍拖兼懷孕
影視圈
9小時前
星島申訴王 | 台灣遺體修復師 義助宏福苑遇難者 家屬表謝意：讓親人完整地走最後一程
05:55
星島申訴王 | 台灣遺體修復師 義助宏福苑遇難者 家屬表謝意：讓親人完整地走最後一程
申訴熱話
18小時前
英國數學碩士畢業回港一年冇工開 求教帖被揭CV藏「1致命傷」：與學歷無關｜Juicy叮
英國數學碩士畢業回港一年冇工開 求教帖被揭CV藏「1致命傷」：與學歷無關｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
58歲男星患血癌半年狀態曝光 生日照洩身形消瘦 罕談治療進度
58歲男星患血癌半年狀態曝光 生日照洩身形消瘦 罕談治療進度
影視圈
12小時前
劉嘉玲堡壘級豪宅迎聖誕節 名牌奢侈品裝飾巨型聖誕樹 屋內迷宮式間格大公開
劉嘉玲堡壘級豪宅迎聖誕節 名牌奢侈品裝飾巨型聖誕樹 屋內迷宮式間格大公開
影視圈
15小時前