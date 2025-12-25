打卡無極限︱盛裝女潛入深圳地鐡隧道 網民狠批：好日子過多了

為了打卡和流量，不少人不惜冒險犯法。近日，深圳一女子在地鐵隧道內拍照一事引發廣大關注。根據女子發布在社交媒體的截圖，其配文「當你找到合適走路的隧道」，畫面背景為封閉的地鐵隧道。

據「第一現場」報道，該影片拍攝於12月中旬。而網上流出的影片所見，IP位置在廣東的女子當日特意穿上黑色長裙及帽子，拍攝角度都是偏向唯美，而非一般的打卡。但暫時未知對方如何走入隧道範圍。

相關部門介入調查

相關責任部門證實，事發於深圳一在建地鐵隧道。女子違規闖入拍攝的行為，不僅可能危及自身安全，還涉嫌違法。目前責任部門已介入調查。

《瀟湘晨報》今日（24日）報道，涉事女子已將自己的賬號清空。



網民意見：

茜寶媽：腦子有問題

自由：現在有些人真是有大病 整天出片

金多多：她和拍攝者，是怎麼進去的呢？誰給他們放進去的。

福安不鏽鋼門窗閣樓裝飾工程部：人家都用生命來拍了，還在不在乎違法

周伯通。情為何物@步驚雲：這是有病吧，吃多了，好日子過多了。