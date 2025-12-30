Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

蕃茄炒蛋危機？︱全國多地蕃茄價格暴漲 網民：雞蛋都快配不上

即時中國
更新時間：07:30 2025-12-30 HKT
發佈時間：07:30 2025-12-30 HKT

蕃茄炒蛋是最通俗普遍的家常菜之一，不僅製作簡單，味道亦酸甜開胃。然而，近期全國多地均有民眾反映，蕃茄價格幾乎每天都在上漲，一斤蕃茄價格能買兩斤蛋。不少網民調侃，以後可能連做蕃茄炒蛋都很困難，「再這麼漲下去雞蛋都快配不上蕃茄了。」

較往年漲近三分之一

數據顯示，無論是線下超市，還是線上平台，每斤蕃茄普遍7至10元（人民幣，下同），部分品種甚至賣到13元，較往年上漲近三分之一，而每斤雞蛋均價只有3至6元。

內媒報道稱，在以價格實惠著稱的杭州臨平紅豐農貿市場，蕃茄價格便宜的也達到每斤7元。有攤主表示，蕃茄已經貴了一個多月，「現在成本價一斤都要6塊多」。

相關新聞：羽絨服瘋漲價︱鴨絨每噸¥58萬網民怪罪豬肉 經濟學家：有一定道理

在四川德陽，多家農貿市場和超市顯示，今冬蕃茄價格較往年上漲約50%，售價達6.5元至10元每斤，部份優質品種的價格甚至與當前豬肉價格相當，不少市民直呼「離譜」。

成都一間飯店老闆無奈地表示，本地蕃茄價格較上季度上漲約50%。近期已適當減少蕃茄炒蛋中蕃茄的用量，增加雞蛋份量，也有商家選擇增加黃瓜炒蛋等替代菜品，平衡成本與消費者接受度。

料受天氣等原因影響

農業農村部信息中心發布《全國農產品批發市場一周價格行情監測報告（2025年12月12日—2025年12月18日）》顯示，重點監測的19種蔬菜價格中，蕃茄、大蔥、茄子、大白菜和青椒的價格環比漲幅較大，幅度分別為7.3%、7.2%、7.1%、4.3%和4.1%。其中，蕃茄同比增長71.9%。

業內人士表示，近期蕃茄價格上漲主要受天氣以及多種因素疊加影響。年初時，由於供應充足，蕃茄價格每斤僅1至2元。夏季北方高溫，南方接連遭遇強降雨，致使蕃茄延遲上市，同時影響了品質，價格一路上漲至每斤4元。

待天氣好轉改善供應問題

進入11月，不少冬季菜供應產區遭受凍害，12月北方又開始降雪，採收率低，交通受阻，蕃茄供應更加捉襟見肘，價格持續攀升。預計一直要等後期天氣轉好，前期受低溫影響推遲上市的蔬菜批次在未來1至2個月內集中入市，供應緊缺的局面才將得到緩解。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
前TVB花旦與富三代老公離婚 自爆狂跪猛跌吐露心聲：邊度跌倒邊度起翻身
前TVB花旦與富三代老公離婚 自爆狂跪猛跌吐露心聲：邊度跌倒邊度起翻身
影視圈
10小時前
央視新聞聯播播出解放軍無人機飛過台北101的畫面。
00:17
圍台軍演︱解放軍無人機罕見飛過台北101 微博「示威」發帖：你就在我的舷窗下︱有片
即時中國
11小時前
成龍罕談兒子房祖名認疏離形同陌路 自爆一句話毀父子關係：他一打電話給我就有問題
成龍罕談兒子房祖名認疏離形同陌路 自爆一句話毀父子關係：他一打電話給我就有問題
影視圈
11小時前
62歲金像影帝被女兒要求寫新遺囑 廿年前已立平安紙 早前入院割瘤再談「續命」傳言
62歲金像影帝被女兒要求寫新遺囑 廿年前已立平安紙 早前入院割瘤再談「續命」傳言
影視圈
10小時前
大埔女子聲稱不滿牛肉質素 大鬧火鍋店亂扔碗碟 再反抗警員遭噴椒制服｜有片
02:09
大埔女子聲稱不滿牛肉質素 大鬧火鍋店亂扔碗碟 再反抗警員遭噴椒制服｜有片
突發
9小時前
紅磡馬頭圍道女途人疑衝燈 捱九巴撞倒捲車底重創亡
01:00
車Cam｜紅磡馬頭圍道27歲女途人疑衝燈 捱九巴撞倒捲車底重創亡
突發
14小時前
凡士林不只保濕！藥劑師公開10大隱藏妙用 混合1物輕鬆磨砂去角質
凡士林不只保濕！藥劑師公開10大隱藏妙用 混合1物輕鬆磨砂去角質
食用安全
21小時前
李龍基12字回應王青霞「已婚生子」傳聞 提及因果報應仍心繫未婚妻？孤獨玩飛機過聖誕
李龍基12字回應王青霞「已婚生子」傳聞 提及因果報應仍心繫未婚妻？孤獨玩飛機過聖誕
影視圈
18小時前
港人北上忘帶回鄉證 旨意「刷臉通關」出事  驚現陌生人面孔被帶走 最後咁解決...
港人北上忘帶回鄉證 旨意「刷臉通關」出事  驚現陌生人面孔被帶走 最後咁解決...
旅遊
15小時前
林俊傑首認父女戀 帶細20年內地網紅女友見家長 JJ緋聞不斷鍾情豐滿索女
林俊傑首認父女戀 帶細20年內地網紅女友見家長 JJ緋聞不斷鍾情豐滿索女
影視圈
9小時前