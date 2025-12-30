蕃茄炒蛋危機？︱全國多地蕃茄價格暴漲 網民：雞蛋都快配不上

蕃茄炒蛋是最通俗普遍的家常菜之一，不僅製作簡單，味道亦酸甜開胃。然而，近期全國多地均有民眾反映，蕃茄價格幾乎每天都在上漲，一斤蕃茄價格能買兩斤蛋。不少網民調侃，以後可能連做蕃茄炒蛋都很困難，「再這麼漲下去雞蛋都快配不上蕃茄了。」

較往年漲近三分之一

數據顯示，無論是線下超市，還是線上平台，每斤蕃茄普遍7至10元（人民幣，下同），部分品種甚至賣到13元，較往年上漲近三分之一，而每斤雞蛋均價只有3至6元。

內媒報道稱，在以價格實惠著稱的杭州臨平紅豐農貿市場，蕃茄價格便宜的也達到每斤7元。有攤主表示，蕃茄已經貴了一個多月，「現在成本價一斤都要6塊多」。

在四川德陽，多家農貿市場和超市顯示，今冬蕃茄價格較往年上漲約50%，售價達6.5元至10元每斤，部份優質品種的價格甚至與當前豬肉價格相當，不少市民直呼「離譜」。

成都一間飯店老闆無奈地表示，本地蕃茄價格較上季度上漲約50%。近期已適當減少蕃茄炒蛋中蕃茄的用量，增加雞蛋份量，也有商家選擇增加黃瓜炒蛋等替代菜品，平衡成本與消費者接受度。

料受天氣等原因影響

農業農村部信息中心發布《全國農產品批發市場一周價格行情監測報告（2025年12月12日—2025年12月18日）》顯示，重點監測的19種蔬菜價格中，蕃茄、大蔥、茄子、大白菜和青椒的價格環比漲幅較大，幅度分別為7.3%、7.2%、7.1%、4.3%和4.1%。其中，蕃茄同比增長71.9%。

業內人士表示，近期蕃茄價格上漲主要受天氣以及多種因素疊加影響。年初時，由於供應充足，蕃茄價格每斤僅1至2元。夏季北方高溫，南方接連遭遇強降雨，致使蕃茄延遲上市，同時影響了品質，價格一路上漲至每斤4元。

待天氣好轉改善供應問題

進入11月，不少冬季菜供應產區遭受凍害，12月北方又開始降雪，採收率低，交通受阻，蕃茄供應更加捉襟見肘，價格持續攀升。預計一直要等後期天氣轉好，前期受低溫影響推遲上市的蔬菜批次在未來1至2個月內集中入市，供應緊缺的局面才將得到緩解。