警界朴信惠｜「兔子警官」李語蔚談哄孩子式執法 冀展現人情味提高效率

更新時間：11:39 2025-12-29 HKT
發佈時間：11:39 2025-12-29 HKT

有「兔子警官」、「警界朴信惠」稱號的杭州交警李語蔚，去年開始在網上走紅，近日更獲浙江省公安廳列入2025年度「最美浙警」名單。央視昨日播出李語蔚專訪，當被問及她對自己哄孩子式執法的看法時，她直言這種方式能夠讓事件效率變得更高。

重視同理心讓人接受勸導

李語蔚因為經常會溫柔勸導，被外界形容為「哄孩子式執法」。她受訪時表示，自己覺得這樣會讓這件事情的效率變得更高，她經常會反問別人，可不可以，對不對，行不行，他們早就知道不能實線變道了，但是你這樣去說，他們更能覺得這個法規是正確的，從而接受，他們需要外力推一下。

李語蔚表示，執法更重要的是有一顆同理心，把自己代入成駕駛員，理解他剛剛那個行為，就可以感同身受，馬上就可以把語氣緩和下來，他也能接受勸導，我們何樂而不為。

曾被民眾指責擺拍

然而，網絡走紅也會持續不斷地給李語蔚帶來困擾，包括有人指責她擺拍，有時會讓她感到迷茫和動搖。她回憶，在一個下雨天的晚高峰，一輛的士經過時，司機搖下了車窗，朝她吐了口口水，說了句「裝什麼裝」，就開走了。

李語蔚表示，她對此又震驚，又委屈：「怎麼能這麼說我。但同時，行吧，你不要堵著我的路口了。路口不擁堵，才是我站在路口最終的意義，而不是向他們解釋我在裝什麼樣子。但是我不能把這個難受帶到中隊，或者帶到家里。」

李語蔚坦言，遇到這類不好的事情，她會努力消化這個情緒，「有這麼多好的聲音，我為什麼一定要去挑不好的聲音讓自己難受呢？」

從幼兒園老師轉行為交警

李語蔚亦談到自己入職交警的心路歷程，她大學時學的是學前教育，當了兩年幼兒園老師，2021年，她考到了交警隊當輔警，成為西湖景區女子鐵騎隊的一員。

和許多年輕人一樣，轉行前，李語蔚也曾對下一個崗位充滿了許多添加「濾鏡」的想象。那時她崇拜的也是一位杭州女交警，她幻想自己也能同樣英姿颯爽。但入行之後，那些想象並不會簡單地成為現實。

入職之初，李語蔚每天都要提前一小時練摩托車，手腕酸痛到一度抬不起來；為了摸透覆雜的景區路網，她還自己手繪地圖。剛出任務時，有些司機會因為她是女輔警，有些小看她。

如今，李語蔚不僅憑藉自己的專業執法態度，讓民眾心服口服，她更加關注的是人情味，能夠拉近與人的距離。她稱：「（工作）要有人情味，如果没有人情味，他们就觉得是在跟法律打交道，但我们是人。」

