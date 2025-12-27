長期如廁玩手機 寧波20歲女生盆底肌功能如60歲

浙江寧波一位年輕女生日前因肛門疼痛、便血鮮紅到醫院就診，檢查結果令人咋舌：其盆底（盆底肌）功能評分竟低於許多老年人，致使肛門括約肌也變得鬆弛，肛門關閉不全，腸液外滲破壞皮膚，排便時肛管皮膚就容易破裂。

如廁必坐20、30分鐘

據《廣州日報》報道，這背後的原因，竟是很多人都有的那個習慣：上廁所時長時間看手機。醫生詳細問診得知，該女生長期以來就有邊刷手機邊排便的習慣，每次在馬桶上一坐就是20、30分鐘，這正是其盆底肌嚴重受損的根源。

盆底（盆底肌）是一組位於骨盆底部的肌肉群，像一張網一樣支撐著膀胱、子宮、直腸等盆腔器官，並控制著排尿、排便和性功能。

醫生表示，類似這位女生這樣長時間蹲坐馬桶導致盆底損傷的年輕患者，近年來已經有了明顯的增加趨勢，如不及時干預，後期可能出現肛門潮濕、控便能力下降等問題，嚴重影響生活質量。