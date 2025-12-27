Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

死亡飛輪︱浙江馬戲恐怖意外 雜技員十米高空失手直撻落地︱有片

即時中國
更新時間：16:55 2025-12-27 HKT
發佈時間：16:55 2025-12-27 HKT

馬戲團為取悅觀眾，不時會作出危險性的表演項目。內地網民周五（26日）發片稱，浙江湖州市長興縣太湖圖影旅游度假區觀看龍之夢國際大馬戲時，現場發生驚險意外，一名雜技員表演期間，從設備上直摔地面，隨後被擔架抬走。

據了解，出事表演項目名為「死亡飛輪」，設備不斷地旋轉，雜技員會在上面做出各種動作。現場一名觀眾憶述，雜技員從大約十米高摔落面，幸好地上面有墊子。

相關新聞：德國馬戲團空中飛人墜亡 百名觀眾尖叫逃散 27歲西班牙女雜技員殞命

27日中午，《華商報》大風新聞報道，周六上午曾致電馬戲團查詢電話，惟未有人接聽。

隨後，長興太湖龍之夢旅遊營銷管理有限公司在網上留言稱：「來報平安啦！當晚大馬戲演出過程當中，演員不慎摔下落在防護軟墊上，我們第一時間把演員送往醫院進行檢查，演員經過檢查後為肌肉拉傷，身體無大礙。目前已安排他休息了。」

相關新聞：福建3雜技員高空表演墮下 1人搶救無效身亡｜有片

長興縣文旅局工作人員表示，當晚是演員自己失誤，摔了下來，馬戲團把雜技員送到醫院檢查，人沒有大礙，休息一下就行。

