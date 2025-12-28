聖誕暴飲暴食︱26歲深圳壯男驚覺變「不舉俠」 連續3日飲酒應酬出事？

聖誕節難免連續聚餐活動，興之所致杯中物落肚自然難以避免。但俗語有云「過猶不及」，飲酒應酬要節制，否則隨時有損健康。內地傳媒近日報道，有年輕深圳男子因連續3晚應酬後，患上前列線炎，更出現勃起困難。

《南方都市報》自媒體賬號「深圳大件事」報道，臨近年尾，不少公司為追業績，應酬飲局難免。26歲小陳（化名）連續3天飲酒應酬後，身體出現畏冷、高熱、尿痛及排尿困難。

證實患急性列前腺炎

小陳到寶安區中醫院急診科就診，診斷為急性細菌性前列腺炎。小陳還出現勃起困難，這更讓他膽顫心驚。

一名深圳男子連續3晚應酬飲酒而患上急性前列腺炎。iStock圖

醫生指出，從事IT、司機等需要久坐的人是患前列腺炎高風險人士。iStock圖

寶安區中醫院男科主任傅偉表示，急性前列腺炎如果治療不及時，約5%-10%的病人或發展為前列腺膿腫，嚴重者甚至可能發生膿毒血症。約30%的急性前列腺炎患者在發病期間會出現暫時性性功能障礙，這主要與疼痛、發熱及炎症反應有關。團隊事後為小陳進行抗生素配合中藥和針灸等方式醫治。

有人或提出，若自己不喝酒和年輕，就不會有問題。報道列出另一例子，32歲李先生（化名）在深圳一家互聯網公司做項目經理，長期每天久坐超過10小時，後出現尿頻、會陰部脹痛，尤其在久坐後症狀明顯加重。令他更為困擾的是，在性生活方面出現性欲下降，甚至有早洩情況。

IT男久坐遇早洩問題

李先生趕到寶安區中醫院治療。經檢查，醫生診斷為Ⅲ型慢性前列腺炎。三十歲出頭的李先生對病況感到意外又焦慮。團隊通過中西醫結合，配合心理疏導，讓李先生症狀逐步緩解。



傅偉表示，不少人以為前列腺炎是五、六十歲才會得的病。其實前列腺炎在20-50歲性活躍期男性中的發病率高達25%-35%，其中25-40歲年齡段為高發期。

前列腺炎就像感冒一樣，是一種常見疾病，不必有心理負擔。如果出現小便問題同時出現性功能問題，更應該及早就醫。

傅偉提醒，預防前列腺炎應從生活細節入手。避免久坐，可每1小時起身活動5-10分鐘；飲食調理，多攝入蕃茄、南瓜籽等有益前列腺的食物；規律作息，保證充足睡眠；適度運動，減輕壓力。從事IT、金融、司機等久坐職業的年輕人，是前列腺炎的高危人群，需要格外注意預防。