冰雪經濟︱新疆吉林中小學生 迎來首個「雪假」

北方多地冰雪活動火熱展開，黑龍江本月迎來首屆冰雪運動超級聯賽（「冰超」），內蒙古冬季盛會「冰雪那達慕」也首次走進城市，在呼倫貝爾市冰面上拉開帷幕。新疆、吉林中小學生喜迎首個「雪假」，最長9天假期吸引眾多家庭奔赴雪場。



相關新聞：冰雪經濟︱全國雪場增至2678個 經濟破萬億崇禮滑雪「到處港人」

今屆冰雪那達慕本月21日在呼倫貝爾市海拉爾區伊敏河冰面上開幕，現場設置VR那達慕體驗區、冰雪旅拍區、訪牧戶體驗區等11個功能區，可容納約3000人同時參與冰雪互動，為遊客帶來「沉浸式」體驗。

古呼倫貝爾市自12月24日至28日給1至8年級學生放5天「雪假」。新華社

內蒙古學生在「雪假」期間踢雪球。新華社

首屆黑龍江「冰超」也於本月至明年3月舉行，賽事包括大眾雪地足球挑戰賽、速度滑冰耐力賽、雪地橄欖球公開賽及打雪仗大賽等。牡丹江市副市長孫立介紹，當地將圍繞賽事熱點推出「雪城潮集」城市文化節、橫道河子旅拍大賽等系列文旅活動，讓市民遊客在觀賽之餘深度體驗當地文化。

為助推「冰雪經濟」，新疆阿勒泰、烏魯木齊，吉林等地近期也首推「雪假」新政，中小學生連帶周末最長可連休9天。烏魯木齊絲綢之路國際滑雪場副總經理李嘉曦告訴新華社，「雪假」首日雪場人流量便突破2萬人，遠超平日。孩子們身穿鮮艷滑雪服，戴着護膝，在教練指導下小心翼翼地滑行，偶爾幾位高手從人群中輕盈穿過，劃出一道道優美弧線。「現在孩子學習壓力不小，偶爾出來運動放鬆是非常必要的」，特意調整工作時間陪孩子來滑雪的居民左彥菲坦言。