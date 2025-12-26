Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

傳北京指示旅行社 大削赴日團客至六成

即時中國
更新時間：02:42 2025-12-26 HKT
發佈時間：02:42 2025-12-26 HKT

中日關係近日因台灣問題再度陷入緊張。據日本電視台（NTV）等多家傳媒周四（25日）引述消息指，中國文化和旅遊部近日約談多家國內主要旅行社負責人，下達口頭指令，要求將赴日團體旅遊的人數規模，削減至原先水平的約六成。市場分析指，此舉明顯是針對日本政界近期涉台言論的經濟反制手段。

據報道，中方的指示暫時僅針對團體旅遊，個人遊（FIT）則不受影響。報道引述消息人士稱，有關當局在召見大型旅行社負責人時，明確要求逐步降低赴日團體客量，並叮囑業界不得對外張揚。受此影響，內地多家旅行社據報已陸續暫停受理赴日團客的相關預訂及業務。

傳北京指示旅行社，大削赴日團客至六成。法新社
傳北京指示旅行社，大削赴日團客至六成。法新社
據報道，中方的指示暫時僅針對團體旅遊，個人遊（FIT）則不受影響。法新社
據報道，中方的指示暫時僅針對團體旅遊，個人遊（FIT）則不受影響。法新社
日本經濟學者本內登英曾作出推算，若中國全面收緊民眾赴日，對日本造成的經濟損失恐高達1.8萬億日圓（約900多億港元）。法新社
日本經濟學者本內登英曾作出推算，若中國全面收緊民眾赴日，對日本造成的經濟損失恐高達1.8萬億日圓（約900多億港元）。法新社

外間普遍猜測，北京此舉與日本政要近期的言論有關。報道引述匿名官員指，中方對日本首相高市早苗早前在國會發表涉及台灣的言論感到強烈不滿；過去中方曾多次呼籲民眾自發減少赴日，但這次直接下達具體的比例限制，顯示施壓力度明顯升級。

對於以上報道，日本政府相關人士表示，目前正密切監控相關數據，以評估實際影響程度。日本經濟學者本內登英曾作出推算，若中國全面收緊民眾赴日，對日本造成的經濟損失恐高達1.8萬億日圓（約900多億港元）。

大阪觀光局理事長溝畑宏證實，近期確實出現大量中國旅行團取消預約的情況，但強調個人遊客暫時仍維持穩定。他表示，業界會持續關注事態發展，同時計劃加大力度開拓中國以外的國際客源及發展國內旅遊，以彌補可能出現的客源缺口。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
阮小儀結婚丨離開商台鋪路做人妻 森美公開遭告知婚訊一刻 被問小儀老公身份咁回應
01:37
阮小儀結婚丨離開商台鋪路做人妻 森美公開遭告知婚訊一刻 被問小儀老公身份咁回應
影視圈
11小時前
聖誕｜港人北上旅遊逼爆口岸 羅湖滿街「藍精靈」 網民笑稱：意外救活內地一「夕陽業務」
聖誕｜港人北上旅遊逼爆口岸 羅湖滿街「藍精靈」 網民笑稱：意外救活內地一「夕陽業務」
社會
12小時前
深圳口岸過關實時人流！3招即睇8大關口等幾耐？蓮塘/羅湖/深圳灣 附聖誕除夕開放時間
深圳口岸過關實時人流！3招即睇8大關口等幾耐？蓮塘/羅湖/深圳灣 附聖誕除夕開放時間
旅遊
15小時前
55歲阮小儀宣布結婚 晒無名指戒指相：2025年係一個好年份 老公身份掀討論
01:37
55歲阮小儀宣布結婚 晒無名指戒指相：2025年係一個好年份 老公身份掀討論
影視圈
11小時前
酒樓結業潮2025｜20間老字號/酒店中菜/連鎖集團結業！鴻星成歷史 1街坊酒樓浴火重生
酒樓結業潮2025｜20間老字號/酒店中菜/連鎖集團酒家結業！鴻星成歷史 1街坊酒樓浴火重生
飲食
17小時前
息影女星公開超豪聖誕派對流程 晒億元豪宅奢華佈置 LV朱古力任食媲美五星級自助餐
息影女星公開超豪聖誕派對流程 晒億元豪宅奢華佈置 LV朱古力任食媲美五星級自助餐
影視圈
6小時前
10年冇見同學婚禮Wishlist癲過搶錢？港男獲邀觀禮「R人情」 最絕竟是張「禁忌清單」｜Juicy叮
10年冇見同學婚禮Wishlist癲過搶錢？港男獲邀觀禮「R人情」 最絕竟是張「禁忌清單」｜Juicy叮
時事熱話
13小時前
60歲雪梨外形突變佬味濃？通波仔後狀態曝光 傳經濟拮据獲徐少強兄弟接濟曾霸氣反擊
60歲雪梨外形突變佬味濃？通波仔後狀態曝光 傳經濟拮据獲徐少強兄弟接濟曾霸氣反擊
影視圈
17小時前
粵車南下︱允車窗「由黑玻璃遮蓋」遭質疑「雙標」 專家及議員：法例嚴重過時 促與時並進
社會
5小時前
娛樂公司已婚高層花億元包養知名男星？不倫戀露骨私訊對話曝光：我可以幫你產生更多精子
娛樂公司已婚高層花億元包養知名男星？不倫戀露骨私訊對話曝光：我可以幫你產生更多精子
影視圈
2025-12-24 22:00 HKT