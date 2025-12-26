中日關係近日因台灣問題再度陷入緊張。據日本電視台（NTV）等多家傳媒周四（25日）引述消息指，中國文化和旅遊部近日約談多家國內主要旅行社負責人，下達口頭指令，要求將赴日團體旅遊的人數規模，削減至原先水平的約六成。市場分析指，此舉明顯是針對日本政界近期涉台言論的經濟反制手段。

據報道，中方的指示暫時僅針對團體旅遊，個人遊（FIT）則不受影響。報道引述消息人士稱，有關當局在召見大型旅行社負責人時，明確要求逐步降低赴日團體客量，並叮囑業界不得對外張揚。受此影響，內地多家旅行社據報已陸續暫停受理赴日團客的相關預訂及業務。

傳北京指示旅行社，大削赴日團客至六成。法新社

日本經濟學者本內登英曾作出推算，若中國全面收緊民眾赴日，對日本造成的經濟損失恐高達1.8萬億日圓（約900多億港元）。法新社

外間普遍猜測，北京此舉與日本政要近期的言論有關。報道引述匿名官員指，中方對日本首相高市早苗早前在國會發表涉及台灣的言論感到強烈不滿；過去中方曾多次呼籲民眾自發減少赴日，但這次直接下達具體的比例限制，顯示施壓力度明顯升級。

對於以上報道，日本政府相關人士表示，目前正密切監控相關數據，以評估實際影響程度。日本經濟學者本內登英曾作出推算，若中國全面收緊民眾赴日，對日本造成的經濟損失恐高達1.8萬億日圓（約900多億港元）。

大阪觀光局理事長溝畑宏證實，近期確實出現大量中國旅行團取消預約的情況，但強調個人遊客暫時仍維持穩定。他表示，業界會持續關注事態發展，同時計劃加大力度開拓中國以外的國際客源及發展國內旅遊，以彌補可能出現的客源缺口。