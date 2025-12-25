政治局召開會議 研究部署黨風廉政建設和反腐敗工作

新華社報道，中共中央政治局今日（25日）召開會議，聽取中央紀委國家監委工作匯報，研究部署2026年黨風廉政建設和反腐敗工作。會議由中共總書記習近平主持會議。

會議指出，2026年，各級紀檢監察機關要深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，堅決做到「兩個維護」，以更高標準、更實舉措推進全面從嚴治黨，為「十五五」時期經濟社會發展提供堅強保障。要圍繞實現「十五五」時期目標任務做深做實政治監督，推動黨員幹部樹立和踐行正確政績觀，把黨中央重大決策部署落到實處。



同時要鞏固拓展深入貫徹中央八項規定精神學習教育成果，推進作風建設常態化長效化，持續深化群眾身邊不正之風和腐敗問題集中整治，用更多可感可及的成果贏得群眾信任。把權力關進制度籠子，強化監督執紀問責，切實增強制度執行力。堅定不移推進反腐敗鬥爭，一步不停歇、半步不退讓，深化標本兼治，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，不斷增強治理腐敗綜合效能。持續加強紀檢監察工作規範化法治化正規化建設，著力鍛造紀檢監察鐵軍。