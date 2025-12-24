Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

「向親友發不雅照片算違法」屬誤讀 內地專家解析治安新法

即時中國
更新時間：22:49 2025-12-24 HKT
發佈時間：22:48 2025-12-24 HKT

內媒央廣網24日報道，內地新修訂《治安管理處罰法》2026年1月1日起將正式施行。近日有媒體稱，「明年起，向好友發送不雅照片、視訊構成違法，最高拘15天，罰5000元（人民幣，下同）」，並作為立法亮點大肆傳播。

多位法律人士公開表示，「向好友發不雅照片算違法」屬於誤讀，它既不是《治安管理處罰法》的新增內容，也不是未來的執法重點領域。

新修訂《治安管理處罰法》第八十條第一款規定：製作、運輸、複製、出售、出租淫穢的書刊、圖片、影片、音像製品等淫穢物品或者利用資訊網路、電話以及其他通訊工具傳播淫穢資訊的，處十日以上十五日以下拘留，可以並處五千元以下罰款；情節較輕的，處五日以下拘留或者一千元以上三千元以下罰款。

岳屾山。
岳屾山。

媒體報道對此進一步解讀稱，「從明年起，即使是私人聊天中發送不雅照片或視訊，一旦被舉報查實，也會受到法律制裁」。北京岳成律師事務所高級合夥人岳屾山表示，這樣解讀明顯有誤。

岳屾山說：「從2005年《治安管理處罰法》制定施行以來，一直都規定了利用電腦資訊網路、電話以及其他通訊工具傳播淫穢資訊的屬於違法行為。改的兩處，一是把『電腦資訊網路』改成了『資訊網路』，因為現在資訊網路不僅有電腦，還有其他各種載體，從這個角度來講是順應技術的發展做了一個修訂，有人認為是擴大了範圍，但其實也未必，像現在這些App或者即時通訊工具，都屬於『其他通訊工具』範疇。另外是罰款處罰力度增加，但是拘留期限沒有變化。」

也就是說，新法完全沒有「向親友發不雅照片算違法」的新增內容。不過，這樣的誤讀依然引發了公眾的廣泛傳播與爭論——首先，「不雅」能和「淫穢」畫等號嗎？多位法律專家稱，「不雅」是主觀表述，不一定是「淫穢」，而「淫穢」需要經過司法認定，有明確法律定性，內涵和外延也相對清晰；其次，違法的邊界究竟在哪兒？岳屾山分析，這要通過查證來進一步明確。

岳屾山表示：「有一些是很明確的性行為資訊，有一些可能有擦邊，這需要主管部門認定是否屬於淫穢資訊。另外，不管發給親戚還是好友，所謂『點對點』傳播，按照原來規定，其實也要處罰，因法條對比並不涉及應用場景。但沒人舉報，也就沒有納入治安管理視線內；如舉報就會根據發送數量、具體情節看是否屬於比較嚴重情況，再給予行政處罰處理。」
 

