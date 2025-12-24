外貿企業圓桌會｜商務部：將加大政策支持促進外貿創新發展

商務部部長助理張力日前主持召開外貿企業圓桌會，指出下一步將加大政策支持，促進外貿創新發展，推進貿易投資一體化、內外貿一體化，推動外貿實現「十五五」良好開局。

張力表示，今年以來，面對異常複雜嚴峻的外部形勢，中國外貿頂住壓力，進出口較快增長，結構不斷優化，為推動國民經濟發展和就業穩定發揮了積極作用。下一步，商務部將深入貫徹落實黨中央、國務院決策部署，立足商務工作「三個重要」定位，加大政策支持，促進外貿創新發展，推進貿易投資一體化、內外貿一體化，推動外貿實現「十五五」良好開局。

另外，國家發改委與商務部日前聯合發布「鼓勵外商投資產業目錄（2025年版）」，比2022年版淨增加205條、修改303條，數量及質量均顯著提升，突顯先進製造業、現代服務業、高技術及綠色產業等開放方向。

發改委表示，下一步將加快推出新一批重大外資項目，統籌協調解決項目涉及國家層面的用地、用海、環評、耗能等問題，進一步發揮重大外資項目示範帶動作用。

