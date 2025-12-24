Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

廣州地鐵｜烈士陵園站發生「尿袋」自燃 乘客燒到褲「穿窿」

即時中國
更新時間：19:20 2025-12-24 HKT
發佈時間：19:20 2025-12-24 HKT

12月23日，內地社交平台流傳的消息顯示，廣州地鐵一號線烈士陵園站一趟列車停站時，屏蔽門處有異物起火，伴有煙霧。照片可見，現場一名男乘客奔走呼喚，其褲子前方口袋位置敞開一個大洞，皮膚似有燒黑痕跡。

相關新聞：「尿袋」等3C認證標誌將新增追溯二維碼 明年3月試行

烈士陵園站發生「尿袋」自燃事件，乘客燒到褲「穿窿」。
相關新聞：小米充電寶或著火︱內地宣布回收逾14萬個「尿袋」 香港官網仍有售同款

廣州地鐵稱，當日傍晚6時43分左右，一號線開往廣州東站方向的列車到達烈士陵園站時，車廂內一名乘客攜帶的充電寶（流動電源，俗稱尿袋）發生自燃，工作人員立即組織應急處置。為確保運營安全，該趟列車清客後退出服務。事件未影響車站正常營運，當事乘客已前往醫院作進一步的檢查。

廣州地鐵提醒，乘坐地鐵時，請勿使用移動充電設備。如遇突發情況，請保持冷靜並及時向車站工作人員反映。

