Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

外國夫婦為坐纜車兩嬰寄存保安 貴陽遊客幫手換片氹BB︱有片

即時中國
更新時間：21:53 2025-12-23 HKT
發佈時間：21:53 2025-12-23 HKT

貴州貴陽發生外國遊客為坐纜車觀光，將數月大雙胞胎嬰兒，強塞給保安自己去玩。大批當地居民及遊客，紛紛停步逗玩BB，甚至有人幫手換尿片。

網民「不恰香菜」拍片分享指，22日下午在黔靈山公園看到一對南亞年輕夫婦，推著兩輛嬰兒車，將一對約4、5個月大的龍鳳胎放在路邊，強行「寄存」給公園保安，聯絡電話也不留下，二人便離開坐纜車觀光。

保安為怕嬰兒有閃失，全程站在旁邊不敢離開，但因男嬰「開大」後不適大哭，保安於是向路過遊客求助。

相關新聞：貴陽黔靈山「猴子大會」嚇呆遊人 網友：是要打架還是開飯？｜有片https://www.stheadline.com/china-topics/3520806/%E8%B2%B4%E9%99%BD%E9%BB%94%E9%9D%88%E5%B1%B1%E7%8C%B4%E5%AD%90%E5%A4%A7%E6%9C%83%E5%9A%87%E5%91%86%E9%81%8A%E4%BA%BA-%E7%B6%B2%E5%8F%8B%E6%98%AF%E8%A6%81%E6%89%93%E6%9E%B6%E9%82%84%E6%98%AF%E9%96%8B%E9%A3%AF%E6%9C%89%E7%89%87

「不恰香菜」及其他路過民眾，紛紛停下了解及哄BB，並在嬰兒車找出新尿片及濕紙巾，七手八腳為男B善後。

大約1小時後，該對外國人夫婦施施然回來，領回子女，並向保安及幫忙湊B的民眾致謝。

事件惹來不少網民批評該對父母不負責任，「他倆也真心大，敢把BB交陌生人」、「應急還理解，但離開1小時只為觀光則接受不了」、「萬一出事了怎辦」。

也有網民認為事件證明了中國很安全。

 

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
本周後期深圳最低氣溫將降至12℃，還伴有降雨。 新華社資料圖
北上注意｜冷空氣將南下廣東 深圳將迎降雨降溫「雙暴擊」
即時中國
12小時前
張文父母下跪道歉，稱兒子造成無法彌補的傷害。 中時
01:46
台北隨機傷人案｜張文遺體今解剖釐清死因 父母現身下跪道歉
兩岸熱話
6小時前
64歲黃日華終走出喪妻陰霾？任達華驚爆黃日華撻着關寶慧 細數拍拖細節 ：快有結果
64歲黃日華終走出喪妻陰霾？任達華驚爆黃日華撻着關寶慧 細數拍拖細節 ：快有結果
影視圈
7小時前
「最強小三」突搬離15萬月租山頂豪宅 內部奢華裝潢逐格睇 主人房內藏不能出鏡的東西變禁地
「最強小三」突搬離15萬月租山頂豪宅 內部奢華裝潢逐格睇 主人房內藏不能出鏡的東西變禁地
影視圈
6小時前
前TVB「拜金花旦」轉跑道 豪門夢碎淡出幕前吸金力強 生活奢華寬敞豪宅意外曝光
前TVB「拜金花旦」轉跑道 豪門夢碎淡出幕前吸金力強 生活奢華寬敞豪宅意外曝光
影視圈
8小時前
酒樓黑白筷子藏「貧富暗號」？公筷黑定白爆熱議 神解釋揭潛規則｜Juicy叮
酒樓黑白筷子藏「貧富暗號」？公筷黑定白爆熱議 神解釋揭潛規則｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
月俾15K家用竟被鬧「施捨」？港女揭父母真實收入 網民嚇窒：當個女係ATM｜Juicy叮
月俾15K家用竟被鬧「施捨」？港女揭父母真實收入 網民嚇窒：當個女係ATM｜Juicy叮
時事熱話
13小時前
前TVB「御用情婦」神隱多年終現身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 狀態曝光散發無限女人味
前TVB「御用情婦」神隱多年終現身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 狀態曝光散發無限女人味
影視圈
3小時前
蓮香居登陸旺角 租西洋菜南街巨舖 每月租金約10萬
蓮香居登陸旺角 租西洋菜南街巨舖 每月租金約10萬
樓市動向
12小時前
深水埗合益泰小食重開！火警後一度停業 馳名腸粉加價惹議 網民：幫手俾裝修費
深水埗合益泰小食重開！火警後一度停業 馳名腸粉加價惹議 網民：幫手俾裝修費
飲食
7小時前