中國女子西班牙遊輪神秘失蹤 船公司：沒有辦離船手續

即時中國
更新時間：12:55 2025-12-22 HKT
發佈時間：12:55 2025-12-22 HKT

一名中國女子登上一艘由西班牙開出的郵輪後離奇失蹤，由於其未有進行離船手續，事件引起關注。

《瀟湘晨報》周日（21日）報道，失蹤者董秦於12月10日從西班牙帕爾馬·德馬略卡登上郵輪「愛達月光號」（AIDAluna），計劃參加地中海航線旅行。但郵輪12月12日停靠法國馬賽後，她便失去聯系。

相關新聞：入職僅20天不會游泳 遊輪美女服務員墮江失蹤已一周

僅消費一杯橙汁

郵輪公司證實，董秦曾登船，但後來從未辦理過正式下船手續。船上記錄顯示董秦未在馬賽正式下船，但朋友們在當晚8點（郵輪駛離馬賽兩小時後）仍向她發送過短信。故推斷，她或於當晚在郵輪上失蹤。

記錄顯示董秦在船期間僅消費過一杯橙汁（非酒精飲料）。目前尚無法確認是否發生落水事件，但未有緊急警報或搜救行動的報告。

相關新聞：呃1200萬保金︱冷血男渡輪推新婚妻落海判死 閉路電視畫面曝光

《新京報》報道，董秦朋友母女士表示，董秦近期在德國居住，12日晚上7時許作最後一次和朋友聯絡。郵輪於15日返回馬略卡後，郵輪公司報警。董秦母親表示，自己計劃辦理簽證，前往當地尋找女兒。中國駐德國大使館工作人員證實董秦失聯，並表示正跟進處理。

