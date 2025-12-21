皇崗口岸︱最後一輛貨車過關北上 貨運通道零時起關閉完成36年使命

昨日（20日）晚上11時58分，最後一輛經皇崗口岸驗放通關的跨境貨車從香港進入內地。今日（21日）零時開始，皇崗口岸停止跨境貨運車輛通關服務。

皇崗口岸運作超過36年。停止誇境貨運車輛卜通關，意味預計2026年投入服務的新聯檢大樓，再進入另一個準備階段。



改革開放後，深港聯繫日益緊密。當局在深圳河畔興建一皇崗口岸。1989年12月29日，第一輛跨境貨車駛入後，皇崗成為中港重要陸路貨運口岸。



1994年冬天，皇崗岸開辟出兩條貨檢通道，開始以24小時運作。1997年7月1日，解放軍駐香港部隊從皇崗口岸駛入香港，標誌香港回歸祖國的新開始。2019年，舊聯檢大樓功成身退，目前新聯檢大樓正加快施工，預計2026年投入使用。屆時，深圳地鐵7號線、香港地鐵北環支線等5條軌道線路，將連接皇崗口岸，讓中港兩地交流更貫徹。