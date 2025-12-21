Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

皇崗口岸︱最後一輛貨車過關北上 貨運通道零時起關閉完成36年使命

即時中國
更新時間：13:31 2025-12-21 HKT
發佈時間：13:31 2025-12-21 HKT

昨日（20日）晚上11時58分，最後一輛經皇崗口岸驗放通關的跨境貨車從香港進入內地。今日（21日）零時開始，皇崗口岸停止跨境貨運車輛通關服務。

皇崗口岸運作超過36年。停止誇境貨運車輛卜通關，意味預計2026年投入服務的新聯檢大樓，再進入另一個準備階段。

改革開放後，深港聯繫日益緊密。當局在深圳河畔興建一皇崗口岸。1989年12月29日，第一輛跨境貨車駛入後，皇崗成為中港重要陸路貨運口岸。

1994年冬天，皇崗岸開辟出兩條貨檢通道，開始以24小時運作。1997年7月1日，解放軍駐香港部隊從皇崗口岸駛入香港，標誌香港回歸祖國的新開始。2019年，舊聯檢大樓功成身退，目前新聯檢大樓正加快施工，預計2026年投入使用。屆時，深圳地鐵7號線、香港地鐵北環支線等5條軌道線路，將連接皇崗口岸，讓中港兩地交流更貫徹。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
70後金融男為退休 400萬買SIERRA SEA 上班需1小時 惟環境靚單位質素高 「背山面海風水好」
70後金融男為退休 400萬買SIERRA SEA 上班需1小時 惟環境靚單位質素高 「背山面海風水好」
新盤速遞
2025-12-20 06:00 HKT
前《愛回家》男星北上搵食艱難  為5百人仔甘當沙包遭暴打  曝光家居內部令人嘆息
前《愛回家》男星北上搵食艱難  為5百人仔甘當沙包遭暴打  曝光家居內部令人嘆息
影視圈
17小時前
周潤發重情義宴請近百TVB舊同事聚餐 坐地大合照超貼地毫不扭擰 金像男配角遺孀罕現身
周潤發重情義宴請近百TVB舊同事聚餐 坐地大合照超貼地毫不扭擰 金像男配角遺孀罕現身
影視圈
21小時前
深圳出發搭高鐵6大賞雪秘景！車程最快1.5小時 必看純白山雪海/霧凇美景（附交通）
深圳出發搭高鐵必去5大賞雪秘景！車程最快1.5小時 必看純白山雪海/霧凇美景（附交通）
旅遊
2025-12-20 09:00 HKT
深圳大鵬新區第1條地鐵12.28開通！貫通2/8號綫直達溪涌 串連南山/福田/羅湖/鹽田/大鵬 必去3大海岸景點
深圳大鵬新區地鐵綫12.28開通！貫通2/8號綫直達溪涌 串連南山/福田/羅湖/鹽田 必去3大海岸景點
旅遊
2025-12-20 10:15 HKT
張栢芝驚爆已立遺囑 揀好遺照及壽衣：我隨時可以走 天文數字身家曝光惹家族成員覬覦？
張栢芝驚爆已立遺囑  揀好遺照及壽衣：我隨時可以走  天文數字身家曝光惹家族成員覬覦？
影視圈
4小時前
鍾麗緹身形大變200磅依然性感超低胸？被嘲虎背熊腰現身三亞  毒舌網民：委屈了老公
鍾麗緹身形大變200磅依然性感超低胸？被嘲虎背熊腰現身三亞  毒舌網民：委屈了老公
影視圈
19小時前
丈夫中風離世遺大量美股 遺孀不懂處理陷困局 理財專家教轉買一產品賺被動收入
丈夫中風離世遺大量美股 遺孀不懂處理陷困局 理財專家教轉買一產品賺被動收入
投資理財
7小時前
灣仔停車場凌晨關閘 13車被困場內 警列投訴處理。蔡楚輝攝
01:31
灣仔停車場凌晨關閘 13車被困場內 警列投訴處理
突發
9小時前
傳奇女星抗腦癌3年離世終年69歲  最後露面門牙掉光令人心酸  曾演爆紅劇集家傳戶曉
傳奇女星抗腦癌3年離世終年69歲  最後露面門牙掉光令人心酸  曾演爆紅劇集家傳戶曉
影視圈
16小時前