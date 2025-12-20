Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

羅永浩抱怨網速慢 上海電信：免費檢測維修

更新時間：11:42 2025-12-20 HKT
發佈時間：11:42 2025-12-20 HKT

內地科技網紅兼演說家羅永浩早前在網上發文抱怨，上海電信寬頻網絡速度很慢，「再不解決，就要發瘋了」。上海電信周五（19日）發佈公告，承諾將繼續提升服務與產品品質，但就指出網速慢的情況可能由多種原因造成，可提供免費檢測維修。

羅永浩在微信朋友圈發文稱，他搬到上海後，開通了上海電信的獨享1000Mbps寬頻服務，然而半年多來，寬頻實際速率絕大多數時候僅有不到100Mbps，每次找來客服，不管是官方的還是非官方的，都是管用3到5天，然後又回到90Mbps。

羅永浩朋友圈在網上流傳開後，不少上海電信用戶亦在評論區反映自己遭遇過類似情況，指辦理計劃聲稱的1000Mbps寬頻實際速率遠未達標，報修後問題也未能得到根治。

中國電信上海公司官方客服周五以「上海電信關心您的上網感知」為題發佈公告，稱用戶在日常寬頻使用上可能遇到室內不同房間WIFI速率不達標的困擾，造成這種情況的原因是多種多樣的。例如戶型結構、室內面積、牆體屏蔽、訊號幹擾、設備位置、自購WIFI路由器標準、電腦終端等。遇到這些情況，可以直接撥打10000號，公司將進行免費、專業的網路偵測和維修服務。

