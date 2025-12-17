Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

深圳16歲少年創業擺檔賣烤雞 日賣百隻營業額過萬全網羨慕

即時中國
更新時間：18:20 2025-12-17 HKT
發佈時間：18:20 2025-12-17 HKT

深圳有少年14歲學師，16歲靠萬多元人民幣老本創業開烤雞檔，在網上廣傳後，生意愈做愈大，現在每日售出近百隻荔枝木烤雞，營業額過萬，最大心願是母親不用天未光起身工作，以及供妹妹上學。

冀母不用0500「洗碗」賺錢

小陳是潮汕人，家有八兄妹，他排行第七。因家中沒有條件讓所有子女上學，小陳讀至中二，14歲便出外謀生，「不忍媽媽凌晨5時起床做洗碗工」。

最初小陳當搬運工，存夠萬多元後，拜師學烤雞，之後在深圳龍華城中村巷口開烤雞檔，靠荔枝木古法燒烤和秘製辣椒粉，將每隻180天大的雞，烤至滲著果木清香皮脆肉嫩。

烤雞檔逐漸獲得街坊認可，常常來宵夜外，更因小陳隨手拍的短片在網上推波助瀾，人氣不斷升高，烤雞檔規模也不斷擴大，現在已有40張餐桌，員工也加至15人。

小陳指，開檔後，每日只能睡4、5個小時，凌晨5時開始挑選新鮮三黃雞，之後醃製至少六小時，再以荔枝木炭火慢烤，並堅持使用活雞現殺。

現在小陳每日頂著高溫火爐，開爐3小時，烤出約百隻鮮雞，每晚也賣清，加上檔內其他鹵鴨翅、涼拌青瓜等小食，每日營業額也達萬元。

小陳事業初有成，每月也會給家裡打幾萬塊錢，但母親至今也不知自己的烤雞檔這樣大。不過，他也謙稱，仍要鑽研手藝技巧，所以不敢收徒「先做好自己」，也不肯答應開加盟店，怕懷了招牌。

 

