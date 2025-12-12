社恐女青收養126隻流浪貓 一年跑百場婚宴討剩餸

雲南95後女孩宣宣，為了給自己餵養的126隻流浪貓狗，原本「社恐」的她一年要跑近百場婚宴討剩餸，已經這樣做了3年。今年10月底，宣宣突然爆紅起來，一個月漲粉超百萬。

「討剩餸」減輕救助支出

據極目新聞，就有小動物緣的宣宣2022年收養了第一隻流浪貓，沒想到一發而不可收。麻煩也隨之而來，鄰居的投訴、抱怨接踵而至。為了不給別人添麻煩，宣宣開始帶著「毛孩子」開始頻繁地搬家。面對巨大經濟壓力，最困難時，宣宣一度依賴信用卡維持毛孩們的開銷。直到租下現在位於郊區、佔地三畝的院子，漂泊才告終。她花了一年多時間從一磚一瓦開始建設，還有愛心博主幫忙建了一棟貓宅，126隻毛孩才有了避風港。不過，餵養費用始終是最大的開銷。

2022年底，宣宣在一次參加婚宴後，目睹大量剩菜被倒掉，因此有婚宴討剩餸的主意。一開始，宣宣在保山街頭隨機尋找婚宴，然後硬著頭皮上前徵求新人同意，她總會送上一個小紅包，聽說是為了流浪貓狗，大部分新人都會同意。宣宣就會拿著打包袋等在婚宴角落裡，等散席再去打包。

如今，越來越多的保山人知道了宣宣的故事，有酒店老闆主動聯繫她，也有不少新人會提前跟她預約。甚至很多新人都會邀請她一起坐下吃席，這時，宣宣就會再補上一份當地人慣常的份子錢。有網友為此感動留言：「因為媽媽給了紅包，它們不再是吃剩飯的流浪貓，而是被宴請的小小嘉賓。」

「打包婚宴」為宣宣節省大筆開支，每個月能省幾千元貓糧錢，這些錢可以用來打疫苗、做絕育。

宣宣每周會開3-4次直播，10月突然走紅後，直播間在線人數也從原來的幾百激增到現在的上萬人。這也為她改善了收入餵養毛孩。

有人說，她是為了用愛心人士的人設賺錢。宣宣不否認直播帶來了一些收入，還能偶爾接一些小廣告，她說：「感覺做救助是一條沒有盡頭的路。你的能力越大，看到的需要幫助的越多。我只想在力所能及的範圍內，讓它們吃好喝好，健健康康、開開心心。」「或許我們注定成為不了星星，但我們可以成為螢火蟲，照亮前方的一點點就可以了。」

還有人說，她根本就不「社恐」。宣宣說：「我和它們是相互治癒，是它們給了我勇氣，給了我突破自我的力量，讓我敢去開口要剩菜，敢去直播、拍視頻、表達自己。」