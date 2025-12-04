Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

小鮮肉帥主播︱20歲實習生爆紅 「文科狀元臉」狂吸大媽粉絲

奇聞趣事
更新時間：17:00 2025-12-04 HKT
發佈時間：17:00 2025-12-04 HKT

內地有20歲新聞男主播，被外界評為生有一副「文科戕元臉」，甫出道便憑清秀帥氣的外貎，配上與年紀不符的沉穩播報氣場，迅即在社交平台爆紅，吸引大量大媽級民眾觀看新聞。

全國第19名成績考入上戲

據台媒中時新聞報道，內媒大象新聞的實習生蘭欽元，被網民形容有著一張典型的「文科狀元臉」，指來自河南的蘭欽元，不僅眉眼清俊溫潤，鼻樑高挺利落，下顎線藏著書卷氣，更因長相帥氣、撞臉演員張凌赫，而被譽為「河南張凌赫」。

播報新聞時，蘭欽元台風穩定、咬字清晰、氣場十足，在採訪鏡頭前，蘭欽元邏輯清晰、從容篤定，更自帶一種「少年感」的乾淨清爽，妥妥的「顏值與實力雙線上」，也吸引不少師奶粉絲觀看新聞。

消息在網上曝光發酵，也吸引不少網民在相關新聞底下留言表示「然我平常嘴巴很毒，但這位真的有點姿色的」、「名字也好聽啊，好有小說男主角的感覺」、「好端正的臉，比明星都好看」、「突然想看新聞了」、「這是真美貌，還寬肩窄腰」、「確實帥，不過始於顏值，忠於才華，腹有詩書氣自華才能走的長久」。

對於蘭欽元的爆紅，有媒體分析，除了先天外在形象外，蘭欽元更具備專業實力與努力，他以全國播音第19名的成績，就讀於上海戲劇學院播音與主持專業，學業成績、業務能力、日常形象等都相當加分，符合現代「顏值經濟」的形象。

據公開資料顯示，蘭欽元出生於2005年，2023年以‌全國第19名的成績考入上海戲劇學院，目前就讀播音與主持專業大學二年級。蘭欽元自2025年8月開始實習，首條22秒口播新聞就獲得超過50萬次點讚數量。

 

