「螞蟻」運血︱跨23省運逾10萬孕婦血出境 偷驗胎兒性別賺¥3000萬

廣州、佛山、深圳近日聯合行動，破獲一個全國走私孕婦血樣本集團。不法分子以快遞方式，在23省累計收集超過10萬份孕婦血樣本，再通過水客以螞蟻搬家方式將樣本運出境化驗，以鑑別胎兒性別。警方指，涉案集團獲利超過3000萬人民幣，目前有26人被捕。

廣佛深同步展拘捕行動

由地內地禁止提早鑑別胎兒性別，許多孕婦便通過走私集團，將血液樣本運到境外化驗，以提早知道會生男還是生女。

央視報道指，廣州海關緝私局近日調集265名警力，在廣州、佛山、深圳三地同步行動，搗破2個專業走私孕婦血樣出境的犯罪集團。



相關新聞：福田口岸｜褲檔藏48支雪茄 北上「水貨客」被截查｜有片



經初步查明，涉案集團累計走私出境孕婦血液樣本超10萬人份，非法獲利超3000萬元，涉案範圍覆蓋全國23個省份，是近年來廣州海關緝私局偵破的規模最大、涉及面最廣的同類案件。

廣州海關緝私局偵查一處副處長鄭重表示，2022年起發現有人經網絡平台， 胎兒性別鑑定的名義收集孕婦血，走私到境外進行化驗，於是成立專案組調查。

廣州海關企業管理和稽查處稽查業務管理科副科長 時茜指，在對水客及其他疑犯數十萬條的交易資訊和行動軌跡裡，分析出涉案組織的犯罪模式。

客戶付兩到三千元費用

報道指，不法分子組織嚴密，境內攬客採血、血樣中轉保管、跨境通關夾帶等各環節均有專門人員負責，作案流程專業化、隱蔽性極強。

不法分子會在社交平台，以「無創胎兒性別鑑定」、「遺傳病篩查」等名目吸引客戶。



相關新聞：羅湖口岸︱4旅客北上偷運72隻虎紋鈍口螈 大媽藏褲襠圖關過被截

客戶付兩千到三千元，按境外化驗所委託單的要求自行找「熟人」或通過部分網路醫療平台採血。樣本以快遞方式收集，通過水客夾藏方式走私通關到境外，交境外化驗所檢測。

水客將孕婦血樣試管用膠帶捆綁在腹部、大腿內側，或藏在特製夾層的拉桿箱中，走私手法不斷翻新，日趨隱蔽。眼前這些試管裡的紅色液體就是今年8月份，水客企圖從口岸攜帶出境的孕婦血樣，一共537人份。

據瞭解，本案核心水客頭目之一卓某，自2024年4月至2025年8月，先後組織水客將4000多人份孕婦血樣通過藏匿夾帶方式走私出境，一年多獲利十多萬元。主要疑犯李某不到五個月內就非法獲利高達700多萬元。

本案26名嫌疑人中，9人已被檢察機關批准逮捕，該案正在進一步偵辦中。