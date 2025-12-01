羅湖口岸︱4旅客北上偷運72隻虎紋鈍口螈 大媽藏褲襠圖關過被截

如胡亂帶不明物種動物或植物入境別處，隨時觸發生態災難。近日，羅湖海關查獲四名進境旅客攜帶72隻外來物種活體虎紋鈍口螈。

中國海關總署微博通報，羅湖海關關員在對進境旅客進行監管時，發現三名女性旅客、一名男性旅客進入海關監管區未向海關申報，四人均行色匆匆，有意從遠離查驗崗位的一側快速通過，海關關員立即對四人進行攔截檢查。

涉案者行色匆匆

相關新聞：羅湖口岸︱北上女玩手機扮淡定過關 一揭裙底藏229條活魚｜有片

經進一步檢查，海關關員分別在男性旅客的腰腹部、上衣口袋香煙盒及行李中，查獲用特製黑襪包裹的18隻疑似活體螈科動物；在其中一名女性的口袋、腰腹部及行李中，查獲21隻同類動物；在另外兩名女性的行李中，查獲33隻同類動物。

經深圳海關動植物檢驗檢疫技術中心鑒定，活體動物均為虎紋鈍口螈，在國內無自然分布，屬於外來物種。

相關新聞：羅湖口岸｜旅客帶18萬元赴港 被搜出保溫杯塞滿「人仔」

海關提醒，根據有關規定，未經批准，不得擅自引進外來物種，禁止攜帶、寄遞活體動植物進境。違反規定的，海關將追究法律責任。