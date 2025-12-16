Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

女客全裸做SPA 按摩店無知會下安排男技師

即時中國
更新時間：21:56 2025-12-16 HKT
發佈時間：21:56 2025-12-16 HKT

外出光顧按摩店，客人都會按自己要求挑選技師，有時甚至提出要求同性技師為自己服務。近日，湖南長沙黃小姐表示，早前自己在一家美容機構做肩頸按摩，她脫下上衣躺下來後，進來的卻是一名男技師。黃小姐即時投訴，惟店家的回應讓她火上加油。

《羊城晚報》報道，黃小姐表示，當日到店接受護理，按一般程序把上半身衣服脫掉，脫掉後就趴在了按摩床上。之後女店長入來，替黃小姐蓋上一塊小毛巾，之後就有另一人進來。

客人被罵「孤陋寡聞」

黃小表示，自己初時不知道入來是個男生，當女店長說完話就聽到一把男聲。由於當時自己全裸，黃小姐提出不能接受男生替她服務。惟老闆娘反指斥自己孤陋寡聞，因為醫院有男醫生，洗腳也有男員工。

涉事門店店長接受採訪時表示，黃小姐拒絕男技師後，自己曾提出安排女技師，惟黃女士最終報警。

對於未有諮詢過客人就安排異性技師，店長辯：「她也沒說不行，沒說不讓男技師做。」店長否則曾對黃小姐有言語上的冒犯。不過經其他工作人員勸解，最終，店長給向黃姐道歉。

 

