哈爾濱︱南方遊客-20℃遊中央大街 做漏一事致成褲血

黑龍江近年大力推動冰雪經濟，吸引「南方小土豆」冬天前往旅遊。有南方遊客日前在-20℃低溫下在中央大街遊覽時，疑保暖不足未著「打底褲」，致靜脈曲張的血管「凍爆」，血液狂噴弄至褲管全濕。

女警反覆提醒要著棉褲

據「平安哈爾濱」消息及內媒報道，事發本月8日晚，警方在哈爾濱景點中央大街巡邏期間，接報有一名男遊客腿部出血。警員抵達現場時，看見男傷者按著腿，坐在長椅上，顯得很慌張，出血已把長褲染紅，流到地下變成血冰。

警方在救護車趕抵前，同步嘗試為遊客止血。警員先帶傷者進入最近的一間酒店大堂保暖，並取出大量繃帶及止血帶，按壓傷口及在大腿根部勒緊控制出血。

報道指，當日只有-20℃低溫，出血遊客來血南方，年約30歲，他與女友當時在中央大街步行，腿部突然出血。

據該男遊客表示，他患有靜脈曲張病史且非首次破裂。

有協助止血的女警在施救期間多次叮囑：「在東北必須穿棉褲」。男子其後由救護車送院作進一步治療。

後來醫生說，幸虧前期止血及時，再晚半小時，傷者就可能因為失血過多危及生命。經過血管外科手術，男子最終脫離了危險。

冬季本就是血管疾病的高發期，低溫會導致血管劇烈收縮，讓本就脆弱的靜脈壁壓力驟增，尤其是靜脈曲張患者，血管破裂的風險會大大增加。而且這類出血壓力高、出血量快，十分鐘內就可能造成失血性休克，後果不堪設想。