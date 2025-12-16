Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

公器私用｜駕警車載妻母帶寵物狗購物 涉事河北輔警被炒｜有片

即時中國
更新時間：09:57 2025-12-16 HKT
發佈時間：09:57 2025-12-16 HKT

河北一名輔警以警車接載妻子及母親前往購物，落車時被網友拍攝視頻發至網上，當時3人均未著警服，其中一人還牽著一隻寵物狗。事件曝光後，公安局解除與涉事輔警的勞動關係，並對監督管理人員予以嚴肅處理。

未穿制服一眼看穿

近日，內地網友反映，12月12日，河北省承德市承德縣下板城鎮文博天合園5號樓10號底商附近，一輛車牌為「冀H1288警」的警車疑似公車私用。視頻顯示，駕駛員與兩名女子下車後徑直走進一家水果店，三人均未著警服，其中一人還牽著一隻寵物狗。

針對網傳「警車上下來3人未穿警服牽著寵物狗」一事，河北省承德市圍場滿族蒙古族自治縣公安局12月16日發布情況通報：12月11日，河西派出所警務輔助人員時某因公駕駛制式警車前往承德市區，時某的母親和妻子搭車同行。時某與妻子、母親下車購物時，被網友拍攝視頻發至互聯網。時某的行為違反了公務用車和警車管理相關規定，已對時某給予解除勞動關係，並對負有監督管理責任人員予以嚴肅處理。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
影視圈
14小時前
世一好手澳洲騎師麥道朗將於本月二十日周末沙田作告別戰，他暫時卜定「帥帥友福」等共十匹坐騎。
麥道朗告別戰騎十駒
馬圈快訊
16小時前
52歲富婆視后慳家掃特價貨 素顏真實膚質曝光 早前回歸TVB拍劇掀討論
52歲富婆視后慳家掃特價貨 素顏真實膚質曝光 早前回歸TVB拍劇掀討論
影視圈
11小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
2025-12-13 14:30 HKT
「聲夢」小花詹天文稱宏福苑大火是「最好安排」惹禍 公開致歉認詞不達意：會好好反省
「聲夢」小花詹天文稱宏福苑大火是「最好安排」惹禍 公開致歉認詞不達意：會好好反省
影視圈
12小時前
天王國寶級藝人外父病逝享年75歲 愛妻崩潰痛哭「沒有爸爸了」 憶父病榻前老公負責XX
天王國寶級藝人外父病逝享年75歲 愛妻崩潰痛哭「沒有爸爸了」 憶父病榻前老公負責XX
影視圈
20小時前
金價銀價癲升恐現「後遺症」 白銀目標高見100美元 惟明年1月料迎大量沽盤
金價銀價癲升恐現「後遺症」 白銀目標高見100美元 惟明年1月料迎大量沽盤
投資理財
4小時前
王莉被領導索要¥15萬獎金，爆拒絕後被欺壓兼申退役。
00:20
亞運會三金得主爆遭領導索¥15萬獎金 拒絕後被欺壓兼申退役
即時中國
16小時前
73歲前TVB男星呆滯受訪疑腦退化 忽然忘詞狂眨眼兼肢體僵硬 經歷喪妻常醉酒近年性格大變
73歲前TVB男星呆滯受訪疑腦退化 忽然忘詞狂眨眼兼肢體僵硬 經歷喪妻常醉酒近年性格大變
影視圈
2025-12-15 09:00 HKT
17歲學生快餐店兼職收天價稅單被嚇窒？苦呻時薪僅約$70 網民齊獻計先做好3步：小朋友唔駛驚！
17歲學生快餐店兼職收天價稅單被嚇窒？苦呻時薪僅約$70 網民齊獻計先做好3步：小朋友唔駛驚！
生活百科
17小時前