公器私用｜駕警車載妻母帶寵物狗購物 涉事河北輔警被炒｜有片
更新時間：09:57 2025-12-16 HKT
發佈時間：09:57 2025-12-16 HKT
發佈時間：09:57 2025-12-16 HKT
河北一名輔警以警車接載妻子及母親前往購物，落車時被網友拍攝視頻發至網上，當時3人均未著警服，其中一人還牽著一隻寵物狗。事件曝光後，公安局解除與涉事輔警的勞動關係，並對監督管理人員予以嚴肅處理。
未穿制服一眼看穿
近日，內地網友反映，12月12日，河北省承德市承德縣下板城鎮文博天合園5號樓10號底商附近，一輛車牌為「冀H1288警」的警車疑似公車私用。視頻顯示，駕駛員與兩名女子下車後徑直走進一家水果店，三人均未著警服，其中一人還牽著一隻寵物狗。
針對網傳「警車上下來3人未穿警服牽著寵物狗」一事，河北省承德市圍場滿族蒙古族自治縣公安局12月16日發布情況通報：12月11日，河西派出所警務輔助人員時某因公駕駛制式警車前往承德市區，時某的母親和妻子搭車同行。時某與妻子、母親下車購物時，被網友拍攝視頻發至互聯網。時某的行為違反了公務用車和警車管理相關規定，已對時某給予解除勞動關係，並對負有監督管理責任人員予以嚴肅處理。
最Hit
麥道朗告別戰騎十駒
16小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
2025-12-13 14:30 HKT
73歲前TVB男星呆滯受訪疑腦退化 忽然忘詞狂眨眼兼肢體僵硬 經歷喪妻常醉酒近年性格大變
2025-12-15 09:00 HKT