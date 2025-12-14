男人的浪漫︱山東大叔烤番薯換撩貓時光 網民：互相溫暖的交易︱有片

店有一貓如有一寶，常能吸引更多消費者。山東近日有寵物店店主發片，指早前有位大叔，拿著熱暖的烤番薯提出交換，讓他在店內擼一會貓（撩貓），店主也欣然成就這個溫暖的交易。網民對店家的大方力讚，認為是互相療癒。

網民「無敵奶爸」5日前上載短片，指早前來了一名特別顧客，對方是一名賣烤番薯的中年大叔，當日拿著一個賣剩的番薯走進店來，提出用番薯做代價，讓他留在店內玩一會貓。



「無敵奶爸」雖然首次遇到這種要求，但也欣然同意。之後賣番薯大叔便在店內，拿起逗貓棒和不同的小貓玩耍，一會又抱著貓咪入懷，坐在沙發上撩撥貓毛。

短片可見，皮膚黝黑的大叔，在和貓貓玩耍時，眼神便會柔和起來，嘴角不時流露甜甜笑容，人也顯得很放鬆。

「無敵奶爸」表示，自此之後大叔隔三四天便會拿著番薯來，要求玩貓。「無敵奶爸」指，第二大叔來的時候，本想不要番薯，讓大叔有空便直接來撩貓，但又怕唐突，會令大叔以後不敢來，才繼續收番薯，維持這個溫暖的交易。

許多網民看過短片後也留言，稱讚店主「溫柔又有愛心」、「都是溫暖的人」、「好有愛」、「互相治癒」，「大哥你真係獸面佛心啊」。