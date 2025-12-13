南京大屠殺88周年｜日本731部隊罪行新檔案公布 前隊員承認浙贛地區發動細菌戰｜有片

南京大屠殺死難者國家公祭日，中央檔案館今天（12月13日）公布了一批俄羅斯轉交中方的蘇聯審訊日本731部隊的解密檔案材料。這批檔案，包括對731部隊成員的審訊記錄、731部隊罪行調查報告、蘇聯官方內部函電，起止時間為1939年5月11日至1950年12月25日。當中一些偵訊記錄是首次公開，受審戰犯對其違反國際公約、準備和實施細菌戰的罪行供認不諱。

蘇聯在伯力審判偵訊首披露

檔案材料以伯力審判檔案為主體，跨越審判前、審判中、審判後三個歷史階段，首次披露蘇聯在伯力審判前期的偵訊過程，發現與731部隊罪行相關人員多達200餘人，對核心戰犯、證人重點取證，最終鎖定戰犯12人進行公開審判。一些偵訊記錄系首次公開，這些戰犯對其違反國際公約、準備和實施細菌戰的罪行供認不諱。

據專家介紹，俄方轉交的這批檔案，與我國保存的731部隊遺址、731部隊罪行檔案互補互證，以歷史鐵證固化日本侵華細菌戰罪行，再次證實日本細菌戰是有組織、有預謀、自上而下成體是的國家犯罪。

南京大屠殺的慘絕人寰，731部隊活人實驗的令人髮指，日本軍國主義對中國和其他受害國人民犯下的罪行罄竹難書。

今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，防止日本軍國主義死灰復燃是國際社會的共同意志。

專家表示，這批檔案材料的挖掘和公布，再次為還原歷史真相提供了不可辯駁的鐵證，對弘揚正確二戰史觀、凝聚以愛國主義為核心的民族精神具有重要價值。

前成員親述細菌戰罪行

此外，在南京大屠殺死難者國家公祭日前夕，侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館公布一段長38分鐘的影片證言。前731部隊隊員西島鶴雄揭露了這支部隊曾利用氣象數據實施細菌播撒和凍傷活體實驗。

西島鶴雄，於1938年10月加入731部隊，是氣象班成員。所謂氣象班並非單純的觀測部門，而是731部隊進行野外人體實驗的輔助機構，其職責是通過測量風向風速等，確保撒播細菌達到最佳實驗效果。

西島鶴雄證實，在位於黑龍江省安達市的野外實驗場，731部隊的飛機降至距地僅50米的高度，向被綁在木樁上的受害者播撒細菌培養液，一次實驗約30人，相互間隔約5米。實驗結束後，他們被裝入密閉貨車運回部隊，連續多日記錄其發病症狀與病程數據。

西島鶴雄透露，曾有日本軍醫因摘掉口罩而感染致死，印證了菌液的極高致病性。

研究認為，這一證言與731部隊原隊員金子順一1949年的醫學博士論文《關於「降雨式」撒播的基礎考察》互為佐證。該論文對細菌戰攻擊方式、細菌武器優缺點和實戰效果等進行了比較研究。

西島鶴雄的證言還披露了氣象班參與凍傷實驗的細節。侵華日軍為解決高寒地區作戰需要，在零下20到零下35攝氏度的環境中，強迫受害者裸露身體5至10分鐘，以觀察其變化情況。這與731部隊凍傷班班長吉村壽人撰寫的實驗報告相吻合。其中，有的實驗是在受害者斷食兩三天以及一晝夜不眠等條件下進行的。

據館方介紹，影片由日本學者西裡扶甬子在1997年錄製的，於2019年捐贈給該館。這一口述史料從加害者的視角，進一步還原了731部隊的犯罪鏈條，再次證明侵華日軍細菌戰罪行是系統性的、非人道的，是不容置疑的歷史真相。