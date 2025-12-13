Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

東部戰區發佈重磅海報及戰歌 反對日本軍國主義捲土重來｜有片

即時中國
更新時間：12:39 2025-12-13 HKT
發佈時間：12:39 2025-12-13 HKT

昨日（13日）是南京大屠殺死難者國家公祭日，東部戰區發佈重磅主題海報《大刀·祭》及戰歌《大刀進行曲》，強調絕不允許軍國主義捲土重來，絕不允許歷史悲劇重演。、

海報特別標註30萬的遇難者人數，右下角配有一座刻有「1937.12.13-1938.1」墓碑，象徵南京大屠殺時長。海報中間有一具二戰時期日本士兵骷髏，頭上還寫有英文「軍國主義」標識。

東部戰區指，1937年12月13日，南京落入日本侵略者魔爪，30萬同胞慘遭屠戮。88年過去，英靈的鮮血尚未凝固，軍國主義幽靈卷土重來，一年一度的國家公祭日，拉響振聾發聵的警報，提醒我們時刻高舉血祭大刀，堅決斬斷骯臟頭顱。

東部戰區亦發表詩詞《七絕·大刀祭》：「東倭為禍近千年，血海仇深尤眼前。無義畏威心歹鬥，長刀所向靖狼煙。」

另外，東部戰區新媒體「戰鼓」專欄還發佈戰歌《大刀進行曲》，該首歌曲由已故作曲家麥新創作於1937年8月8日，歌頌當時駐守長城的國民革命軍第29軍「大刀隊」，在缺乏武器及彈藥下以大刀為武器，與日軍英勇搏殺。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
生活百科
19小時前
民建聯會務顧問、商務及經濟發展局前局長蘇錦樑，近日因病離世，享年67歲。
商經局前局長蘇錦樑因病逝世 享年67歲
社會
1小時前
天水圍天澤邨單位起火 男戶主燒傷送院 逾400人疏散 警列縱火
00:57
天水圍天澤邨單位起火 男戶主燒傷送院 逾400人疏散 警列縱火
突發
4小時前
《愛回家》台柱11歲同張國榮食飯富裕家境掀討論 童年照證冇後天加工 長大選美嫁洪金寶愛將
《愛回家》台柱11歲同張國榮食飯富裕家境掀討論 童年照證冇後天加工 長大選美嫁洪金寶愛將
影視圈
17小時前
美密歇根州恐怖亂倫案 22歲孕婦遭親母生劏取胎雙亡 孩子爸爸竟是繼父
即時國際
8小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
4小時前
芬蘭小姐分享瞇眼照涉辱華 遭主辦單位摘除后冠
01:19
芬蘭小姐分享瞇眼照涉辱華 遭主辦單位摘除后冠
即時國際
39分鐘前
港人重返職場做滿1年額外「收政府$2萬支票」 附2大中年再就業/求職津貼申請方法
港人重返職場做滿1年額外「收政府$2萬支票」 附2大中年再就業/求職津貼申請方法
生活百科
20小時前
內地優才來港不足2年成功上車 700萬購上環兩房戶做業主 一個原因只揀港島樓
內地優才來港不足2年成功上車 700萬購上環兩房戶做業主 一個原因只揀港島樓
樓市動向
7小時前
25歲女首抽居屋即中籤卻陷兩難 僅餘安達臣道項目 首期最平25萬 嘆地點偏遠難決定
25歲女首抽居屋即中籤卻陷兩難 僅餘安達臣道項目 首期最平25萬 嘆地點偏遠難決定
樓市動向
22小時前