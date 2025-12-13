東部戰區發佈重磅海報及戰歌 反對日本軍國主義捲土重來｜有片

昨日（13日）是南京大屠殺死難者國家公祭日，東部戰區發佈重磅主題海報《大刀·祭》及戰歌《大刀進行曲》，強調絕不允許軍國主義捲土重來，絕不允許歷史悲劇重演。、

海報特別標註30萬的遇難者人數，右下角配有一座刻有「1937.12.13-1938.1」墓碑，象徵南京大屠殺時長。海報中間有一具二戰時期日本士兵骷髏，頭上還寫有英文「軍國主義」標識。

東部戰區指，1937年12月13日，南京落入日本侵略者魔爪，30萬同胞慘遭屠戮。88年過去，英靈的鮮血尚未凝固，軍國主義幽靈卷土重來，一年一度的國家公祭日，拉響振聾發聵的警報，提醒我們時刻高舉血祭大刀，堅決斬斷骯臟頭顱。

東部戰區亦發表詩詞《七絕·大刀祭》：「東倭為禍近千年，血海仇深尤眼前。無義畏威心歹鬥，長刀所向靖狼煙。」

另外，東部戰區新媒體「戰鼓」專欄還發佈戰歌《大刀進行曲》，該首歌曲由已故作曲家麥新創作於1937年8月8日，歌頌當時駐守長城的國民革命軍第29軍「大刀隊」，在缺乏武器及彈藥下以大刀為武器，與日軍英勇搏殺。