南京大屠殺88周年國家公祭 石泰峰：中國堅定不移和平發展

即時中國
更新時間：12:27 2025-12-13 HKT
發佈時間：12:27 2025-12-13 HKT

南京大屠殺遇難同胞紀念館今早舉行國家公祭儀式，紀念導致逾30萬人死亡的南京大屠殺88周年。共中央政治局委員、中組部部長石泰峰出席並講話。

公祭儀式早上10時開始，在侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館集會廣場舉行，國旗下半旗，參與儀式的數千名各界代表奏唱國歌後，全場為南京大屠殺的死難者默哀，解放軍儀仗隊的禮兵向公祭台敬獻花園，南京全城響起防空警報致哀。

石泰峰在講話中表示，今天我們隆重集會，深切緬懷南京大屠殺的無辜死難者，緬懷所有慘遭日本侵略者殺戮的死難同胞，緬懷為中國人民抗日戰爭勝利獻出生命的革命先烈和民族英雄，緬懷同中國人民並肩抗擊日本侵略者而英勇獻身的國際戰士和國際友人，表達中國人民堅定不移走和平發展道路的崇高願望，共同銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來。

石泰峰表示，歷史記憶刻骨銘心，時代潮流浩蕩向前。今天，中國式現代化已經展開壯美畫卷並呈現出無比光明的前景，中華民族正以勢不可擋的步伐邁向偉大復興。我們要更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，大力弘揚偉大抗戰精神，踔厲奮發、勇毅前行，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業而努力奮鬥，為人類和平與發展的崇高事業作出更大貢獻。

1937年12月13日，侵華日軍在南京進行長達40多天的大屠殺，造成30多萬人喪生。

2014年2月，全國人大常委會決定，將12月13日設立為南京大屠殺死難者國家公祭日。

 

