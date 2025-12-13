Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

全國死亡率最高徒步線路將設圍網 網憂影響動物遷徙

更新時間：10:39 2025-12-13 HKT
發佈時間：10:39 2025-12-13 HKT

針對登山客違法穿越「鰲太線」亂象頻現，陜西省太白縣發展與改革局近日公佈，將採購圍網進行專項整治。有網民提出質疑，鐵絲網可能會影響野生動物遷徙。

單個圍網最長超百米

該則通知發布於上周三（3日），計劃在鰲太線、凍山入山口設置綠圍網1,880米、加倒刺980米、鐵門23個、高標準圍網1,420米。圍網分25處設置於違規穿越人員的必經路口，主要路口的單個圍網最長達到逾100米。

太白縣秦嶺保護辦工作人員稱，近年來發生多宗因違法穿越鰲太線引發的人員傷亡事件，目前當地主要採取3種措施來防止違法穿越事件，分別為人員值守，閉路電視系統，主要路口設置圍網。

對於網友擔心的圍網會卡住野生動物的問題，工作人員表示，設置圍網的地方有管護站點，值班人員巡視圍網，防止傷害動物的事件發生。

屬死亡率最高徒步線路

鰲太線是連接秦嶺鰲山與太白山的山脊線路，海拔在3,000米以上，地勢險峻，氣候多變且通信信號微弱，極易發生迷路、失溫及滑墜事故，被稱為國內死亡率最高的徒步線路。

中國登山協會和陜西省登山協會聯合發布鰲太穿越事故調查報告提到，在2012年至2017年夏季的5年內，鰲太線上已累計失蹤、死亡登山客多達46人。

2018年，陜西太白山國家級自然保護區管理局、陜西省森林公安局第二分局聯合發布公告，明令禁止「鰲太穿越」，但此後仍不斷有人以身試法，並引發多宗人員傷亡、失聯事故。

