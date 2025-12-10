Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

校園十佳歌手｜要求學生為其子女比賽投票 河南一校領導遭免職

即時中國
更新時間：18:50 2025-12-10 HKT
發佈時間：18:50 2025-12-10 HKT

鄭州電力中等專業學校微信公號10日發布情況說明，近日有媒體發布該校《要求學生為校領導子女比賽投票》的報道，引發網友熱議。關注到相關貼文後，該校校董事會高度重視，立即成立專項調查組，對貼文反映內容進行調查。

為子女歌唱比賽投票

經調查核實，12月7日，該校班子成員周某因兒子參加所在學校舉行的歌手大賽投票活動，為獲取高票支持率，遂安排部分學生進行投票。校董事會根據《民辦教育促進法實施條例》相關規定，對周某進行免職處理，並責令其向涉事師生進行道歉。

據齊魯晚報此前報道，有河南的學生反映，其所在的班級群內有人下發通知，號召給一位就讀於浙江某大學的學生進行「校園十佳歌手」投票，並稱「這是領導交代的一項重要任務」。有網友查詢到，這位周姓的學生就讀於浙江一所大學，並確在該活動中獲得了季軍。

學校公開資料顯示，鄭州電力中等專業學校始建於1996年，依托鄭州電力職業技術學院的辦學資源，現已成為河南省具有較高水平的中等職業學校之一。

