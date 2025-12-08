Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

國稅局查1818名明星網紅等「雙高」人員 追補逾¥15億稅款

即時中國
更新時間：13:16 2025-12-08 HKT
國家稅務總局8日表示，今年前11個月，查處了1818名包括明星、網紅在內的「雙高」人員，查補稅款達15.23億元（人民幣，下同）。

據極目新聞報道，國家稅務總局政策法規司司長戴詩友在記者會上表示，今年前11個月，稅務部門共查處3904戶高風險加油站，查補稅款41.63億元；查處1818名包括明星網紅在內的「雙高（高收入、高涉稅風險）」人員，查補稅款15.23億元。

相關新聞：知名車評人陳震逃稅被查處 疑發布涉捐款香港評論被全網禁言

此外，稅務部門積極支援引導納稅人主動糾正失信行為。今年以來，共有1168戶重大稅收違法失信主體採取自我改正措施後，實現了信用修復，提前移出「黑名單」，同比增長40%；超過1300件經核查未發現檢舉人反映的涉稅問題，各地稅務部門均依法出具了無問題稅務稽查結論。

 

