新任中國駐菲律賓大使井泉履新 坦言未來任務很重

更新時間：17:46 2025-12-06 HKT
新任中國駐菲律賓大使井泉周六（6日）抵達菲律賓履新，菲外交部官員、中國使館外交官到機場迎接。

井泉表示，他將堅定維護國家利益與尊嚴，同時發揮好橋樑作用，讓中菲關係趨穩而非惡化。他形容自己任務很重，但抱有信心，期待能得到大力支持。

菲外交部官員、中國使館外交官迎接井泉。中國駐菲律賓大使館官網
公開資料顯示，井泉曾任中國駐泰國使館隨員、三秘，外交部美大司三秘、副處長，中國駐美國使館雙邊處副主任，外交部美大司處長、參贊，國務院辦公廳參贊，外交部美大司副司長，2021年起擔任中國駐美國使館公使。

此前擔任中國駐菲律賓大使的是黃溪連，他曾任駐美國大使館參贊、駐巴基斯坦大使館參贊、外交部亞洲司參贊等職，2014年任外交部亞洲司副司長，2018年任駐東盟大使，2019年任駐菲律賓大使。

黃溪連辭行拜會菲律賓外長拉扎羅。中國駐菲律賓大使館微信公眾號
今年9月19日，黃溪連辭行拜會菲律賓外長拉扎羅，感謝對方和菲外交部對其履職給予的支持和幫助，讚賞菲外交部在拉扎羅帶領下發揮的建設性作用，希望中菲關係在雙方共同努力下早日重回正軌。

