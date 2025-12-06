旅居印尼大熊貓誕下幼崽　總統起名「騎士」

旅居印尼的中國大熊貓「湖春」於11月27日在茂物野生動物園成功產下一隻幼崽，成為首隻在印尼誕生的大熊貓寶寶。印尼總統普拉博沃（Prabowo Subianto）為其命名為「Satrio Wiratama」，暱稱「Rio」，寓意「勇敢、高貴、品德高尚的騎士」。

相關新聞：馬克龍訪華｜新一對大熊貓於2027年落戶法國

旅居印尼大熊貓「湖春」誕下幼崽。 中國大熊貓保護研究中心

旅居印尼大熊貓「湖春」誕下幼崽。 中國大熊貓保護研究中心

旅居印尼大熊貓「湖春」誕下幼崽。 中國大熊貓保護研究中心

旅居印尼大熊貓「湖春」誕下幼崽。 中國大熊貓保護研究中心

據悉，這隻熊貓幼崽是旅居印尼的大熊貓「湖春」和「彩陶」的首胎後代，出生5天後體重達到228克，健康狀況良好。醫療團隊根據初步檢查推測其為雄性，最終性別結果將在未來幾周內確認。

2017年9月，來自中國大熊貓保護研究中心的「湖春」（雌）和「彩陶」（雄）抵達雅加達，開啟為期10年的旅居生活，印尼由此成為全球第16個獲得大熊貓飼養權的國家。

印尼媒體普遍認為，「Rio」的誕生有望進一步深化印尼與中國的全面戰略夥伴關係，並提升公眾對瀕危物種保護的關注，同時反映出印尼將環境可持續發展納入國家發展戰略議程的決心。